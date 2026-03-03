„INVL Technology“ gavo leidimą įstatų keitimui

2026 m. kovo 3 d. „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.
2026 m. vasario 17 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2026 m. vasario 5 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt
Priedas