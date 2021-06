Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt

English Swedish

Hässleholm den 18 juni 2021

Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021.

Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

