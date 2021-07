Terranet introducerar nya framsteg med sin sensorteknik på Startup Autobahn

English Swedish

VoxelFlow har en potential att upptäcka, positionera och klassificera objekt på ett fåtal millisekunder. Den patenterade teknologin kan redan nu detektera objekt på mindre än 20 millisekunder.

Lund, Sverige, juli 21, 2021 - Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) utvecklar livsavgörande sensorteknologi för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Idag presenterar Terranet sin teknologi live på Startup Autobahns fysiska event i Stuttgart. Detta har framförts i en gemensam demo tillsammans med Mercedes-Benz i deras exklusiva bilmodell Maybach S-Class Configurator.

Efter framgångsrika funktionsprov på testbanan i Ljungbyhed tidigare i juli kan Terranet visa upp att VoxelFlow™ kan uppfatta objekt på under 20 millisekunder (att jämföras med en prestanda med idag tillgängliga system på runt 300 millisekunder). Den nuvarande detektionshastigheten är endast en milstolpe för utvecklingen av teknologin med potential att uppnå 100 gånger bättre prestanda än befintlig industristandard.

Den revolutionerande sensorteknologin, som ska användas för att göra vägarna tryggare, presenterades första gången digitalt via en medverkan i Startup Autobahn i februari. VoxelFlow™ består av eventkameror samt en laser som, med stöd av företagets egenutvecklade AI plattform, möjliggör positionering, detektering och klassificering av objekt i ett område framför bilen. Dagens kamerasystem baseras på ett pixelformat som inte kan fånga rörelsen av ett objekt tillräckligt snabbt. Datan från VoxelFlow™ uppfattar rörelser i realtid baserat på tredimensionella voxlar, och används som livsavgörande beslutsstöd för bilens bromssystem. Terranets patenterade teknologi är grunden och den första i ledet av flera innovationer inom ADAS för att möjliggöra självkörande fordon på våra vägar.

Terranet ser fram emot att kunna presentera nya uppgraderingar och tillämpningar på teknologin.

”Vår teknologi kan redan idag identifiera och klassificera objekt snabbare än något annat system. Vi definierar en ny nivå av säkerhet för ADAS och självkörande fordon. Men det är endast början för Terranet. Vi ser en stor potential med grundteknologin som kan användas för mycket mer i vår ambition att rädda fler liv." konstaterar Pär-Olof Johannesson vd för Terranet. ”VoxelFlow™ är utvecklat för att skapa trygghet på vägen där 40% av alla dödsfall i trafiken idag utgörs av fotgängare. Våra senaste fälttester visar att vi är på god väg att utmana en otillräcklig industristandard med en ny banbrytande uppfinning för att närma oss vision zero.”

Bolaget har hittills i år presenterat ett antal strategiska händelser däribland ett gemensamt FoU-projekt med Mercedes-Benz, I juni tillkännagav Terranet att företaget rekryterat Nihat Küçük som CTO och SVP för Product Management samt att företaget är antaget till NVIDIA Inception. Dessförinnan kommunicerade Terranet ett exklusivt partnerskap med den tyska SXSW-vinnaren holoride för att utvidga teknikens adresserbara marknad, där Terranet även ledde startupens serie A-runda.

Delta i det digitala eventet på Startup Autobahn. Terranets vd Pär-Olof Johanneson talar i en Keynote den 22 juli kl.15.20. Tema: Safety at the blink of an eye. https://expo10.pnptc.events/open/

Se Terranets video från den senaste testningen av VoxelFlow™ här:

För att få mer information om STARTUP AUTOBAHN, besök: https://expo10.pnptc.events/open/

Terranet utvecklar en banbrytande mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AD). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlowTM för ADAS- och AD industrier. Teknologin blev 2021 utvald till det prestigefyllda eventet Startup Autobahn by Plug and Play. Med sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT- B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

