Het onderzoek van KMWorld toont een immens onbenut potentieel op het gebied van hedendaags kennisbeheer voor ondernemingen.

English French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., April 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het toonaangevende kennisplatform voor klantbetrokkenheid, maakte vandaag de bevindingen van een KMWorld-onderzoek bekend. Uit het onderzoek is gebleken dat kennisbeheer (knowledge management - KM) nog altijd onvoldoende wordt benut door ondernemingen. Volgens Gartner is KM de voornaamste technologie die zowel de klantervaring, de werknemerservaring als de bedrijfsprestaties kan verbeteren.



De bevindingen van dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden afkomstig van meer dan 300 respondenten die deelnamen aan een online enquête voor leidinggevenden en professionals in kennisbeheer uit meer dan 20 sectoren, die geabonneerd zijn op het tijdschrift KMWorld en deel uitmaken van hun online community. Het door eGain gesponsorde onderzoek werd uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2023. Enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek zijn:

Zelfs afdelingen zoals callcenters, IT-helpdesks en personeelszaken, die al langer worden beschouwd als interessante KM-segmenten, moeten de technologie nog implementeren. Het percentage respondenten dat aangeeft dat deze afdelingen geen gebruik maken van KM betreft: Callcenters: 44% IT-helpdesks: 45% Personeelszaken: 61%

Ook andere afdelingen maken geen gebruik van KM. Voorbeelden daarvan zijn: Verkoop: 66% Juridisch: 71% Buitendienst: 67%

Het merendeel van de respondenten moet het gebruik van verschillende, vernieuwende kennismogelijkheden, zoals conversationele begeleiding (77% maakt hier geen gebruik van) en procesbegeleiding (63% maakt hier geen gebruik van), nog invoeren.

Kennis blijft een silo in de meeste organisaties: 36% van de respondenten maakt gebruik van drie of meer KM-tools, 12% van twee of drie tools, terwijl 31% helemaal niet weet hoeveel ze er gebruiken.

72% van de respondenten geeft aan geen plannen te hebben of niet te weten of er een plan bestaat om kennissilo's te centraliseren om kennis en knowhow te bundelen. Gezien silo's de grootste uitdaging blijven voor klant- (CX) en werknemerservaringen (EX), biedt dit een kans voor toekomstgerichte organisaties om een voorsprong te nemen op de concurrentie door de implementatie van een dergelijk kenniscentrum.

89% geeft aan dat hun KM-budget voor 2023 zal worden verhoogd of ongewijzigd zal blijven. Een verstandige zet, gezien de transformationele impact die hedendaagse kennis kan hebben op de bedrijfsresultaten.

"Ik ben erg tevreden dat eGain heeft gekozen voor Unisphere om dit belangrijke onderzoek uit te voeren," aldus Marydee Ojala, Editor-in-Chief voor KMWorld magazine. "Het onderzoeksrapport toont aan hoe gecentraliseerd kennisbeheer garant staat voor een succesvolle bedrijfsvoering. Nog belangrijker zijn de indicatoren die aangeven waar KM een grotere impact kan hebben."

"De strategische en operationele waarde van kennis is het best bewaarde geheim op het gebied van bedrijfstransformaties", aldus Anand Subramaniam, SVP Global Marketing voor eGain. "Volgens Gartner overinvesteren koplopers in digitale transformatie teveel in deze technologie, wat geen verrassing is."

Meer informatie

Verslag met de onderzoeksbevindingen

eGain Knowledge Hub™

eGain Innovation in 30 Days™

Over KMWorld

Met meer dan 25 jaar ervaring in marktbereik ten behoeve van zowel technologische professionals als leidinggevenden, is KMWorld momenteel de belangrijkste bron voor bruikbaar advies en concrete oriëntatie inzake oplossingen en strategieën voor het beheer van kennis, inhoud, documenten en informatie. Gaande van vooruitstrevende nieuws- en trendanalyse tot casestudies en doortastend onderzoek begeleidt KMWorld meer dan 50.000 IT- en zakelijke professionals die zich bezighouden met de evaluatie, het advies en de aankoop van technologische producten en diensten voor ondernemingen.

Over eGain

De eGain Knowledge Hub automatiseert en beheert klantbetrokkenheid op verschillende contactpunten. Met behulp van AI en analyses levert onze veilige cloudoplossing gepersonaliseerde digital-first ervaringen, snelle bedrijfswaarde en eenvoudige innovatie. Bezoek www.eGain.com voor meer informatie.

Mediacontact

Michael Messner

E-mail: press@egain.com

Telefoon: 408 636 4514

eGain, het eGain-logo en alle andere eGain-productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit persbericht worden vermeld zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.