Statkraft har fullført oppkjøpet av Enerfin

(Madrid/Oslo, 23. mai 2024) Statkraft har fullført oppkjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfín.



Statkraft signerte 17. november 2023 en avtale om å kjøpe det spanske selskapet Elecnor Groups fornybarselskap Enerfín. Transaksjonen er nå gjennomført.



Kjøpet av Enerfín øker Statkrafts installerte effekt for vindkraft i drift og vind- og solkraft under bygging med 1.500 MW. I tillegg øker porteføljen av nye prosjekter betydelig. Dette styrker dermed Statkrafts posisjon som et betydelig internasjonalt fornybarselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Kjøpet plasserer Statkraft blant de ti største vindkraftprodusentene i Spania og Brasil.



– Dette oppkjøpet er et stort steg for Statkraft og bekrefter vår posisjon som Europas største fornybarprodusent, og målet om å bli en ledende internasjonal aktør. Denne porteføljen passer veldig godt strategisk med vår nåværende portefølje og fremtidige vekstambisjoner, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef i Statkraft.



Den attraktive porteføljen og den erfarne Enerfín -orgaisasjonen passer godt in i Statkrafts nåværende aktiviteter. Med oppkjøpet får Statkraft 170 nye ansatte, hovedsakelig i Spania og Brasil.



– Jeg ønsker alle nye ansatte hjertelig velkommen til Statkraft. Enerfín -organisasjonen har en sterk merittliste innen prosjektutvikling og drift av fornybar energi. Dette vil gi stor verdi til vår organisasjon, sier Vartdal.



Enerfins portefølje inkluderer samtidig muligheter for oppgradering og forlenget levetid på vindparker, samt hybrid- og batterilagringsløsninger. Kjøpet gjør det også mulig med økte markedsaktiviteter, både i Spania og Brasil.



Som tidligere annonsert, planlegger Statkraft å selge Enerfín-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Australia og Chile. – Vi anerkjenner det betydelige arbeidet som er gjort for å utvikle porteføljene i disse markedene, og har stor tro på fremtidige muligheter for verdiskapning. Statkraft er opptatt av å finne nye eiere som kan skape verdier ved å utvikle virksomheten i disse landene. Statkraft vil kjøre en salgsprosess med fokus på å bevare verdiene og ta hensyn til de ansatte som berøres, sier Vartdal.

