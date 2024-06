Las ventas de Lleida.net aumentan un 9% en los primeros cinco meses del 2024, hasta los 7,93 millones de euros

Madrid, 24 de junio.- Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (BME:LLN) (EPA:ALLLN) registró en los primeros cinco meses del 2024 ventas por valor de 7,93 millones de euros. Esta cifra es ya un nueve por ciento superior a la registrada en mayo del 2023, en la que contabilizó 7,24 millones.

Entre enero y mayo de este año, el margen bruto de la compañía ascendió a 4,22 millones de euros, ligeramente por encima del generado en el mismo periodo del 2023.

A fecha del 31 de mayo del 2024, el EBITDA alcanza ya los 1,165 millones de euros, o un 396 por ciento por encima de los 235.000 euros que marcó en los primeros cinco meses del 2023. El Resultado de Explotación, a fecha de finales de mayo, es de 296.000 euros, o un 148% por encima que en el mismo tiempo del año pasado.

De igual manera, el Resultado antes de impuestos asciende a 198.000 euros, frente a los 666.000 de pérdidas que declaraba en el mismo punto del año anterior.

Estos resultados son consecuencias de la ejecución estricta del Plan Integral de Recuperación, que la compañía anunció el pasado mes de noviembre tras varios trimestres de pérdidas.

El objetivo de este Plan, que incluyó recortes de personal y filiales, y un viraje estratégico hacia un nuevo modelo de producción, es garantizar un retorno rápido a la rentabilidad y reducir la deuda financiera neta.

A finales de año, la compañía anunció cambios para “volver a generar flujo de caja positivo desde principios de 2024”, como está haciendo.

“Hemos empezado el año 2024 muy fuertes y estos resultados son un ejemplo e que las medidas que tomamos a finales del año pasado, aunque duras, nos están permitiendo volver a ganar dinero y a aumentar el valor de la empresa”, explicó Sisco Sapena, CEO de Lleida.net.

En los primeros cinco meses del año, cuatro de las cinco líneas de negocio de la empresa vieron un incremento de ventas.

En concreto, destacan la línea de notificación electrónica certificada, que creció en un 24 por ciento hasta los 869.000 euros, y la de SMS Wholesale, que creció en un 25 por ciento, hasta por encima de los los tres millones de euros.

La compañía, fundada en 1995, cotiza desde el año 2015 en cinco bolsas internacionales. Acumula un total de 310 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en el campo de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.





