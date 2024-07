RedEye presenterar analys av CoinShares International Limited

3 juli 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares'' eller “Koncernen”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investeringsföretaget, specialiserat på digitala tillgångar, är glada att meddela att RedEye presenterar analys av företaget.



Länk till den fullständiga rapporten.

OM COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.



För mer information om CoinShares, besök: https://coinshares.com

