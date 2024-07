Quadient lance une nouvelle application cloud pour aider les petites entreprises dans leurs processus de gestion du courrier

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement de Secure Barcode une application cloud conçue pour renforcer la sécurité des communications clients physiques via la création et l'intégration fluide de codes-barres dans les documents. Cette solution innovante est conçue pour les petites entreprises qui démarrent l’adoption de solutions digitales dans le traitement de leur courrier, et offre des bénéfices immédiats en matière de gestion des documents et d'efficacité opérationnelle.



« Secure Barcode illustre l'engagement de Quadient à accompagner les petites entreprises dans leur transition vers le numérique », déclare Alain Fairise, Directeur des Solutions d’Automatisation du Courrier chez Quadient. « Notre objectif est de fournir une solution ergonomique et à un coût abordable qui améliore l'intégrité et la conformité des documents, facilitant ainsi la gestion des processus documentaires dans les entreprises. Secure Barcode est une première étape pour nos clients dans l’adoption de solutions digitales, ouvrant de nouvelles perspectives en matière d'efficacité et de croissance. À mesure que leurs besoins évoluent vers des processus et des interactions plus dématérialisés, en réponse notamment aux nouvelles attentes clients et réglementations du marché, Quadient se tient à leur disposition avec une gamme complète d’applications cloud de gestion des documents et des communications. Nous restons engagés pour soutenir l'évolution des besoins de nos clients et leur croissance dans un contexte concurrentiel ».

Secure Barcode répond aux besoins des entreprises qui traitent des documents avec un nombre variable de pages. L’application offre une interface intuitive de type drag and drop, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers et insérer automatiquement des codes-barres, sans nécessiter de compétence technique particulière. S'appuyant sur la technologie QR code, Secure Barcode identifie avec précision les numéros de page et extrait les informations pertinentes afin de faciliter le traitement des documents. Les documents finaux sont produits efficacement, prêts pour l'impression, le pliage et l'insertion. Et grâce au plug-in hot folder, les utilisateurs peuvent directement glisser et déposer des fichiers de travail dans Secure Barcode, pour incorporer les codes-barres directement dans les fichiers, en quelques secondes.

Quadient est au service de toutes les entreprises avec le même engagement pour l'innovation et l'excellence, en fournissant des outils intuitifs qui les aident à gérer facilement et efficacement leurs documents et leurs communications. Disponible sous forme d’abonnement, Secure Barcode est une solution abordable pour améliorer l'efficacité et la précision du traitement du courrier pour les petites entreprises. La solution est déjà disponible en France, au Canada et au Benelux, et dans de nouveaux pays dans les semaines à venir.

