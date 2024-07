Rogers reconnue comme offrant le service Internet le plus rapide et le plus fiable au pays

TORONTO, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que son service Internet a été reconnu comme étant le plus rapide et le plus fiable au pays par Opensignal, le chef de file mondial de l’analyse comparative indépendante des réseaux. Le rapport (anglais seulement) conclut que Rogers offre de façon constante l’expérience la plus fiable, les vitesses globales de téléchargement les plus rapides et la meilleure expérience de lecture en continu au Canada.



« Étant donné que notre réseau filaire national dessert plus de 60 % des foyers canadiens d’un océan à l’autre, c’est une fierté immense de pouvoir affirmer que nous offrons le service Internet le plus fiable et le plus rapide au pays, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction, Technologie et Information, Rogers. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement continu à investir dans nos réseaux et à offrir les meilleures expériences de communications et de divertissement qui soient à notre clientèle. »

Opensignal évalue la constance avec laquelle les Canadiennes et Canadiens peuvent profiter de leur connectivité. Rogers a obtenu près de 50 points de plus que ses concurrents en matière de fiabilité et s’est démarquée de plus de 30 points quant à la vitesse de téléchargement. Rogers a investi plus de 40 milliards de dollars dans ses réseaux au cours de la dernière décennie et investira 4 milliards de dollars en dépenses en capital cette année. L’entreprise a récemment amélioré les vitesses de son service Internet pour un million de foyers en Ontario, en plus d’annoncer une entente stratégique de 10 ans avec Comcast afin d’introduire les produits et services de connectivité et de divertissement de Xfinity sur le marché canadien.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, rendez-vous au rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du rapport d’Opensignal

Les énoncés s’appuient sur les prix remportés pour l’expérience globale à l’échelle du pays en matière de vitesse de téléchargement, de fiabilité de l’expérience, de constance de la qualité et d’expérience vidéo. Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience offerte par les services à large bande fixes, mai 2024 (anglais seulement). Résultats tirés d’une analyse indépendante des services à large bande fixes et fondés sur des mesures de performance enregistrées du 1er février au 30 avril 2024. © 2024 Opensignal Limited.