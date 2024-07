CoinShares meddelar om extra utdelning efter återbetalning av FTX-fordran

12 juli 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (”CoinShares” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska digitala investeringsbolaget specialiserat på digitala tillgångar, tillkännagav idag beslut om att en extra utdelning till sina aktieägare.

Tidigare i år meddelade bolaget om styrelsens beslut gällande kvartalsvis utdelningspolicy. Utdelningspolicyn speglar bolagets strategiska fokus på att balansera tillväxt och att uppnå lönsamhet, men att samtidigt belöna sina aktieägare samt positionera bolaget med en utdelningsaktie. Mot bakgrund av att den nyligen återbetalda FTX-fordran, med en återvinning om 116 %, har styrelsen nu fattat beslut om en extra utdelning.

"Den här extra utdelningen är vårt sätt att uttrycka vår tacksamhet för våra långsiktiga aktieägare som har ägt vår aktie i med- och motvind. Detta inkluderar även våra anställda aktieägare som har visat sin lojalitet för företaget. Med tanke på den allt mer positiva räntemiljön, och vår aktiekurs som ligger kvar under nivåerna före FTX, anser vi att det är viktigt att premiera det orubbliga förtroende som våra aktieägare gett oss och belöna deras lojalitet.”

"Vårt engagemang med att främja innovation och expansion kvarstår. Vår finansieringskapacitet förbättras, och det nyligen genomförda förvärvet av Valkyries ETF-verksamhet är ett bevis på detta. Vår solida balansräkning gör det möjligt för oss att balansera mellan att både belöna våra aktieägare och att investera i framtiden, genom organisk tillväxt men även genom strategiska förvärv.” Jean-Marie Mognetti, VD CoinShares

Det belopp som erhölls från försäljningen av fordran uppgår till USD36 410 210, varav £24 276 951,30 kommer att delas ut med den kommande ordinarie utdelningen som är planerad till 3 oktober 2024, vilket motsvarar en utdelning om 0,36 GBP per aktie.



OM COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

Denna information är information som CoinShares är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 julii 2024 kl.10:00.