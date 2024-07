RUBIS: Rubis Énergie signe un accord cadre de souscription pour une facilité de crédit de 265 millions de dollars

Paris, le 17 juillet 2024, 17h45 (CET)



Rubis annonce aujourd'hui que sa filiale Rubis Énergie SAS a signé son tout premier financement privé américain US Private Placement (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital (« PPC »), la branche capital privé de PGIM Inc., société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de 265 millions de dollars. Rubis Énergie SAS va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.

Rubis Énergie conserve près de 40 millions de dollars disponibles dans le cadre de l'accord pour des émissions futures au cours des deux prochaines années.

Ce nouveau financement USPP permet à Rubis de diversifier ses sources de financement tout en allongeant la maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans et ouvre la voie à d'autres opérations USPP potentielles.

Les équipes conseil de Rubis Énergie SAS sont :

BRED Banque Populaire, Conseil.

Norton Rose Fulbright LLP bureaux de Paris et de Londres, Avocats.

Forex Finance, Conseil.





À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec 4 700 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies, de Production d’électricité renouvelable et de Stockage de produits liquides (en joint-venture), au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

