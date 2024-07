Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 40 – 2024

til Nasdaq Copenhagen

18. juli 2024



ROCKWOOL opjusterer forventningen til EBIT-margin for helåret 2024

Baseret på foreløbig rapportering, opjusterer ROCKWOOL den forventede EBIT-margin for 2024 som følger:

EBIT-marginen opjusteres til omkring 17 % i stedet for den tidligere udmelding på omkring 15 %.



Foreløbige hoved- og nøgletal for 2. kvartal og 1. halvår 2024:

Salget i 2. kvartal af 2024 udgjorde 1010 mio. EUR, en stigning på 10 % i lokal valuta med en særlig høj efterspørgsel i Nordamerika, Østeuropa og en positiv udvikling i Central Europa.

Salget i 1. halvår af 2024 udgjorde 1928 mio. EUR, en stigning på 8 % i lokal valuta.

EBIT i 2. kvartal af 2024 steg 42 % til 189 mio. EUR, svarende til en EBIT-margin på 18,7 %, en stigning på 4,2 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal af 2023.

EBIT i 1. halvår af 2024 steg 44 % til 341 mio. EUR, svarende til en EBIT-margin på 17,7 %, en stigning på 4,4 procentpoint sammenlignet med 1. halvår af 2023.

Forventninger til 2024:

ROCKWOOL koncernen har haft et godt 2. kvartal for 2024 med solid vækst. Den positive udvikling skyldes højere volumen, mens salgspriserne overordnet forblev stabile, dog let faldende på nogle markeder for at forsvare markedsandele. Indtjeningsniveaet fortsatte på samme niveau som i 1. kvartal, idet driftsomkostningerne forblev lavere end forventet primært grundet stabile energipriser.

Det nordamerikanske marked fortsætter med at vokse, og de lokale fabrikker kører nu med næsten fuld kapacitet, hvilket afspejler den høje efterspørgsel og vores igangværende indsats for at indhente leverancer og nedbringe leveringstiden. Også i regionerne Central- og Østeuropa, inklusive Rusland, fortsatte salgsvæksten indenfor bygningsrenovering og erhvervsbyggeri. Vi så ligeledes en solid stigning i volumen i Sydøstasien, drevet af høj efterspørgsel.

Til trods for en god indtjening i 1. halvår af 2024, ser vi fortsat en risiko for faldende salgspriser i 2. halvår primært for at forsvare vores markedsandele. Tillige ser vi en vedholdende inflation for visse af vores driftsomkostninger og vi forventer at kunne se en fortsat negativ påvirkning fra produktmiks på vores marginer.

Baseret på disse forhold, forventer vi en EBIT-margin for hele året på omkring 17 % en stigning i forhold til den tidligere udmelding på omkring 15 %. Forventningen til koncernens omsætning forbliver uændret med en forventet vækst på omkring midt-encifret procent i lokal valuta. Ligeledes fastholdes forventningen til investeringsniveauet ekskl. opkøb på omkring 375 mio. EUR.

ROCKWOOL koncernen udsender fuld meddelelse for 2. kvartal og 1. halvår 2024 den 22 august 2024.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Chief Financial Officer

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil