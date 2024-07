Inbank müüs Swedbankile 21% osaluse finantsidus Paywerk

Täna, 23. juulil 2024 viidi lõpule tehing, millega Swedbank AB omandas 100% Paywerk AS-i aktsiatest. Tehingu raames müüs Inbank AS-i tütarettevõte Inbank Ventures OÜ kogu oma 21% osaluse Paywerk AS-is Swedbank AB-le. Poolte kokkuleppel tehingu väärtust ei avalikustata.

Piiriülese skaleeritavusega „maksa hiljem“ e-kaubanduse platvormi Paywerk asutsasid 2021. aastal ettevõtjad Jan Andresoo, Priit Põldoja, Erkki Saarniit, Rain Pikand, Jaak Erm ning Inbank.

„Paywerk on loonud unikaalse tehnoloogia ja toote, kuid jaotusvõrgustiku ehitamine osutus keerukaks ja kalliks. Paywerki iseseisev kasvustrateegia oli väga kapitalimahukas ning meil ei õnnestunud tänases intressikeskkonnas leida investorit, kes sellist äristrateegiat toetaks. Seetõttu on mul väga hea meel, et Swedbanki investeering laseb Paywerki tehnoloogial lennata,” rääkis Paywerki asutaja ja tegevjuht Jan Andresoo ettevõtte müügi tagamaadest.



Inbanki juhatuse esimehe ja tegevjuhi Priit Põldoja sõnul on rõõm näha, kuidas oma infrastruktuuriga suurpank võtab kasutusele finantsidu tehnoloogia, et pakkuda klientidele uusi makseviise. „Loodan, et sellest saab laiem trend panganduses ja sünnib uus äriarhitektuur, mis soosib taolisi sünergiaid,“ lisas Põldoja.

Paywerki juhatuse liikme Jan Andresoo ja nõukogu liikmete Priit Põldoja, Raino Paroni ja Marko Variku volitused lõppevad tehingu lõpule viimisega.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5800 kaupmehega on Inbankil 896 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

