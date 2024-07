YPrime lance sa plateforme eCOA révolutionnaire qui accélérera de 30 % les mises en œuvre

MALVERN, Pennsylvanie, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime , pionnière dans le domaine des technologies pour les essais cliniques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme SaaS eCOA 7.0 à la pointe de la technologie. Cette version innovante confirme l'engagement d'YPrime à révolutionner le paysage des essais cliniques en intégrant une technologie de pointe à une conception centrée sur l'utilisateur afin d'accélérer la mise en œuvre des essais cliniques.



Les promoteurs et les sociétés de recherche contractuelle font appel à des fournisseurs de solutions cliniques électroniques pour le développement et les tests complexes et intensifs d'eCOA sur des plateformes numériques afin de s'aligner sur les protocoles d'essai. YPrime révolutionne cette approche obsolète avec sa plateforme innovante, « no-code » et multi-entité, qui constitue une solution entièrement configurable pour des mises en œuvre jusqu'à 30 % plus rapides.

« Fidèle à notre mission visant à améliorer l'expérience des patients, la plateforme eCOA 7.0 d'YPrime a été conçue pour optimiser l'expérience des sites et des promoteurs, qu'il s'agisse de son design ergonomique ou de son nouvel entrepôt de données qui permet de prendre des décisions éclairées », a déclaré Mike Hughes, directeur des produits d'YPrime. « Les promoteurs cherchent à optimiser leurs opérations, à réduire les coûts et à accroître l'efficacité ; les capacités puissantes de la nouvelle plateforme eCOA d'YPrime permettent une rétrocompatibilité transparente qui assure l'avenir des essais. »

La plateforme eCOA 7.0 d'YPrime prend en charge les études simples comme complexes, pour proposer des avantages inégalés aux patients, aux sites et aux promoteurs, tout en garantissant un démarrage plus rapide des études, des données de haute qualité et une efficacité opérationnelle. Ses points forts :

Une solution configurable « no-code » pour un déploiement rapide — La nature « no-code » et entièrement configurable de l'eCOA 7.0 permet des lancements d'études rapides, réduisant ainsi les temps de démarrage jusqu'à 30 %.

Un entrepôt de données pour une prise de décision éclairée — Grâce à une visibilité totale, à des capacités de gestion des données spécifiques aux essais et à un contrôle complet des essais, les promoteurs peuvent prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à une analyse avancée du portefeuille, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

Un contrôle avancé de la conformité à des fins d'atténuation des risques — Cette nouvelle fonctionnalité offre une vue d'ensemble de la conformité sur les différentes indications, programmes et protocoles, permettant ainsi aux promoteurs de contrôler et de traiter les problèmes de manière proactive.

Un suivi des performances des sites pour optimiser les recrutements — Les promoteurs peuvent évaluer les performances des recrutements sur différents sites et pays, en identifiant les zones les plus ou les moins performantes afin d'optimiser les priorités et les ressources. Le système surveille l'observance, ce qui permet de rationaliser les activités de suivi des sites et d'améliorer les performances des essais.

Une expérience utilisateur cohérente grâce à un portail ergonomique et à une interface pour tablette — Une interface utilisateur cohérente entre le portail et les plateformes pour tablette facilite la transition et assure une gestion efficace sans qu'une formation approfondie ne soit nécessaire.



« Chez YPrime, nous innovons tandis que nos concurrents continuent d'intégrer leurs anciens systèmes », explique Jim Corrigan, président-directeur général de YPrime. « Avec sa dernière version 7.0, YPrime offre une flexibilité, une évolutivité et une efficacité inégalées, ce qui la positionne comme leader incontesté de l'eCOA. Aucun autre fournisseur d'eCOA n'offre autant de possibilités de configuration et une telle conception centrée sur l'utilisateur, pour une saisie et une gestion des données plus efficaces et plus simples. »

Afin de montrer l'eCOA 7.0 en action, YPrime organisera des démonstrations de produits mettant en avant les mises à jour finalisées pour toutes les modalités. Des démonstrations enregistrées et l'accès au nouveau portail seront disponibles pour ceux qui souhaitent explorer les capacités de la plateforme.

Pour en savoir plus ou pour organiser une démonstration, veuillez vous rendre sur www.yprime.com/ecoa .

À propos d'YPrime

Chez YPrime , nous simplifions le parcours des essais cliniques grâce à une plateforme configurable conçue pour offrir rapidité, qualité et certitude. Avec des temps de démarrage de la TRI (technologie de réponse interactive) 50 % plus rapides, des délais de lancement de l'eCOA jusqu'à 30 % plus courts et des normes de qualité 50 % supérieures à la moyenne du secteur, YPrime saura vous aider à résoudre vos problèmes en toute confiance. Découvrez comment en vous rendant sur www.yprime.com ou en écrivant à marketing@yprime.com .

