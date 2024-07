Groupe Casino : TotalEnergies et Casino renouvellent leur partenariat pour l’approvisionnement de plus de 1 000 stations-services en France

Information presse

Le 25 juillet 2024

TotalEnergies et Casino renouvellent leur partenariat pour l’approvisionnement de plus de 1 000 stations-services en France

Le groupe Casino et TotalEnergies annoncent le renouvellement de leur partenariat stratégique pour l’approvisionnement de plus de 1 000 stations-services en France. Ce nouvel accord, qui renforce une collaboration de plus de 20 ans entre les deux entreprises, entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024 et pour une durée de 5 ans1.

Ce partenariat comprend :

Une présence sur tout le territoire : Casino continuera d’approvisionner plus de 1000 stations-services TotalEnergies, dont près de 140 situées principalement sur autoroutes, en produits alimentaires et autres articles essentiels.

Casino continuera d’approvisionner plus de 1000 stations-services TotalEnergies, dont près de 140 situées principalement sur autoroutes, en produits alimentaires et autres articles essentiels. Une diversité des services : Casino sera présent dans le réseau de stations-services TotalEnergies sous trois formes : en tant que fournisseur de produits alimentaires, fournisseur de produits Casino et via la présence de corners « Casino Shop » ou « Shop by Casino ».

Casino sera présent dans le réseau de stations-services TotalEnergies sous trois formes : en tant que fournisseur de produits alimentaires, fournisseur de produits Casino et via la présence de corners « Casino Shop » ou « Shop by Casino ». Un partenariat durable : Casino est également référencé parmi les fournisseurs principaux de plus de 860 stations-services TotalEnergies gérées en franchise ou en location gérance.





Pour Jérôme DECHAMPS, Directeur Réseau et Solution de Mobilité de TotalEnergies,

« Nous sommes ravis de renouveler cet accord avec Casino, un partenaire historique de TotalEnergies. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’offrir à nos clients en station, au-delà du plein de carburant ou de la recharge électrique de leur véhicule, un accueil de qualité dont notamment une large gamme de produits alimentaires en boutique. »

Pour Philippe PALAZZI, directeur général du groupe Casino, « le renouvellement de ce partenariat avec TotalEnergies et sa filiale Argedis traduit parfaitement les priorités du groupe Casino : offrir à nos partenaires une qualité de service irréprochable, en capitalisant sur notre agilité logistique et la qualité de l’offre de produits. La confiance renouvelée de notre partenaire nous permet ainsi de conforter notre position d’acteur de référence sur ce marché, où nous sommes présents à travers plus de 1300 stations-services partout en France ».

*****

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France avec plus de 8 600 magasins*. Premier réseau de proximité avec 6 300 magasins sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 44 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 9 milliards d’euros en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce. *Données au 31/12/23

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de TotalEnergies Marketing France

TotalEnergies Marketing France est la filiale de TotalEnergies dédiée aux activités opérationnelles de la Compagnie en France métropolitaine. Ses 6 600 collaborateurs sont en charge de l’exploitation du Réseau des 3 500 stations-service TotalEnergies et ELAN, du développement de solutions multi-énergies pour la mobilité (bornes de recharge pour véhicules électriques, GNV, ...), de l’approvisionnement et de la commercialisation en carburants à destination des professionnels et des particuliers, de la vente des fiouls domestique et industries, de la commercialisation des lubrifiants automobiles ainsi que des activités de services énergétiques. Ils mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin d’être un acteur multi-énergies privilégié sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France. Le développement durable est au cœur de la stratégie de TotalEnergies Marketing France. Un engagement reconnu par le label Engagé RSE AFNOR – niveau confirmé en septembre 2021.

CONTACTS PRESSE :

Groupe Casino

Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE – sabadie@groupe-casino.fr – Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

directiondelacommunication@groupe-casino.fr – Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

Contact analystes & investisseurs

Christopher WELTON – cwelton.exterieur@groupe-casino.fr – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

IR_Casino@groupe-casino.fr – Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

Contacts TotalEnergies

Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”)

1 Contrat d’une durée de 3 ans avec 2 ans renouvelables.

Pièce jointe