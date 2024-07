Imperative Care säkrar finansiering om 150 miljoner USD

Imperative Care Inc. – en av Corlines kunder som använder CHS™-ytan på en stent-lösning under utveckling för behandling av neurovaskulära aneurysmer – meddelade under föregående vecka att man säkrat ytterligare finansering om 150 miljoner USD från existerande och nya finansiärer. Finansieringen, som leddes av Ally Bridge Group, kommer att användas för vidareutveckling av bolagets produkterbjudande inom strokevård och vaskulär trombektomi (borttagning av blodproppar).



För mer information, vänligen gå till:

https://www.businesswire.com/news/home/20240725822876/en/Imperative-Care-Completes-Initial-Closing-of-Series-E-Financing-for-up-to-150-Million-Shacey-Petrovic-Appointed-to-Vice-Chair-Board-of-Directors

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar:

”Vi tror starkt på CHS™-ytans förmåga att på ett kliniskt relevant sätt förbättra stent-lösningar inom neurovaskulär vård, särskilt med tanke på kravet att läkemedelsbehandlingen i samband med sådan terapi måste vara SAPT (single-anti-platelet-therapy) för att minska blödningsrisken. Imperative Care visade upp mycket fina data i sin inledande kliniska studie i december förra året där CHS™ prövades för första gången i samband med strokevård och SAPT. Den nya finansieringen ger Imperative Care möjlighet att ytterligare accelerera utvecklingen av sitt produktutbud.”

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.