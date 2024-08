Kontserni struktuuri korrastamine

ASi Merko Ehitus kontserni struktuuri korrastamise eesmärk on tõhustada riigipõhist juhtimist ning tugevdada fookust põhitegevustele ehk ehitusteenuse pakkumisele ja kinnisvaraarendusele.

1. augustil 2024 otsustas ASi Merko Ehitus juhatus kooskõlastatult nõukoguga lõpetada ehitusteenuse pakkumise ja edasiste investeeringute tegemise Norras. Peale olemasolevate ehituslepingute täitmist 100%-line tütarettevõte AS Peritus Entreprenør müüakse või likvideeritakse.

Ühtlasi otsustas kontserni juhatus, et AS Connecto Eesti 50%-lise osaluse omanikuks saab kontserni tütarettevõtte AS Merko Ehitus Eesti asemel AS Merko Ehitus. Osaluse hoidmiseks loob AS Merko Ehitus tütarühingu.

1. augustil 2024 jõustus ostu-müügi leping, millega ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv OÜ Merko Investments müüs Läti ehitusettevõtte SIA Merks. Kokkuleppel ostjaga ei avalda pooled tehingu hinda. SIA Merksi lepingute portfell on ammendanud ning ettevõttel puudub äritegevus, ettevõttesse on jäänud vaid juriidilised vaidlused ja AS-i Merko Ehitus poolt tagatud garantiikohustuste täitmine.

Struktuuri korrastamise järel on ASi Merko Ehitus koduturgudeks Eesti, Läti ja Leedu. Ehitusteenuseid osutavad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merko Būve ning Leedus UAB Merko Statyba. Kinnisvaraarendusega tegeleb Eestis OÜ Merko Kodud, Lätis SIA Merks Mājas ja Leedus UAB Merko Būstas. Tallinna Teede AS tegeleb teede ja rajatiste ehituse ja hooldamisega Eestis. Kontserni 50%-lise osalusega ühisettevõte AS Connecto Eesti projekteerib, ehitab ja hooldab elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke Eestis ning selle tütarettevõtted tegelevad elektriehitusega Lätis ja Leedus.

Teates esitatud muutuste mõju ASi Merko Ehitus tegevusele on ebaoluline, samuti ei ole need käsitletavad tehingutena seotud isikutega NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldatava väärtpaberibörsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. ASi Merko Ehitus juhatuse ja nõukogu liikmetel puuduvad majanduslikud huvid seoses tehingutega.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee