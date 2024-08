Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

Aktsiaselts Infortar („Ülevõtja“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp („Tallink“) aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate („Aktsiad“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate („Teade“) ja sellele lisatud prospekti („Prospekt“, ning koos Teatega „Pakkumise Dokumendid“) alusel.



Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt: “Pakkumist tehes arvasime, et see võiks olla atraktiivne neile, kes soovivad piirkonnast väljuda – eeldused pidasid paika ja osutusid tõeseks. Enamik Tallinki 30 000 aktsionäridest otsustas jätkata ja mõtlevad järelikult samamoodi nagu Infortar.”

„Infortar usub Tallinki ärimudelisse – nende juhtkond ja kogu kollektiiv on teinud head tööd ning viinud ettevõtte edukalt läbi erinevate kriiside. Covidiga seonduvad raskused on suudetud seljatada ning äritegevus normaliseerunud. Lisaks 2023. aasta rekordilistele kasuminumbritele on Tallink vähendanud oluliselt oma laenukoormust ning kindlustanud tugeva finantspositsiooni,“ lausus Hanschmidt.

„Tallink on ja jääb ka edaspidi börsile – sarnaselt enamike teiste Eesti börsifirmadega – vähemusosalusega. Eestis on tekkinud tugev investorkogukond ja nii Infortar kui Tallink on avaliku ettevõttena börsist palju võitnud,“ sõnas Hanschmidt.

Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 2. juulil 2024. Pakkumine algas 2. juulil 2024 kell 10:00 ja lõppes 5. augustil 2024 kell 16:00.

Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 0,55 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).

Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.

Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 9. augustil 2024 („Väärtuspäev“) vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.

Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 347 696 887 Aktsiat, mis moodustas 46,76% kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 509 092 817 Aktsiat ehk 68,47% kõigist Aktsiatest. Seega omab Ülevõtja 68,47% hääleõigusest ja sellega on Ülevõtja saavutanud valitseva mõju Tallinki üle.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

e-post: kadri.laanvee@infortar.ee

telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile