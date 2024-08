Inbanki 2024. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki teise kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,8 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 41% enam. Poole aasta puhaskasum ulatus 7,7 miljoni euroni, mis on 71% rohkem kui aasta tagasi. Omakapitali tootlus oli teises kvartalis 11,6%.

Laenude ja renditeenuste portfell kasvas aastaga 15% ning ulatus teise kvartali lõpus 1,08 miljardi euroni. Hoiuseportfell kasvas 1,18 miljardi euroni, mis on 22% rohkem kui aasta tagasi. Teise kvartali lõpu seisuga oli Inbanki varade maht 1,42 miljardit eurot.

Müügi kogumaht oli teises kvartalis 178 miljonit eurot, mis on 3% vähem võrreldes aastatagusega, kuid 10% rohkem kui eelmises kvartalis.

Kaupmeeste finantseerimislahendused moodustasid teises kvartalis 65 miljoni suuruse müügimahuga taas suurima tootesegmendi. Tootesegmentide lõikes oli edukas autode finantseerimine, mille müügimaht oli 56 miljonit eurot, mis on 32% rohkem kui aasta tagasi. Rohefinantseerimise müük langes aastatagusega võrreldes 19% ning oli 23 miljonit eurot. Väikelaenude maht langes aastaga 10%, 22,2 miljoni euroni ning renditeenuste müük langes 19%, 12 miljoni euroni.

Teises kvartalis oli laenude allahindluse kulu 1,7% laenuportfellist, esimese poolaasta peale kokku aga 1,5%.

Teise kvartali lõpus oli Inbankil 895 000 aktiivset kliendilepingut ja 6100 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Inbanki finantstulemused paranesid järjekindlalt ka 2024. aasta teises kvartalis. Tänu rahastuskulude vähenemisele ja laenuportfelli tootluse suurenemisele kasvas Inbanki kogutulu võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 29%, tegevuskulud aga suurenesid samal perioodil 17%. Selle tulemusena oli Inbanki teise kvartali puhaskasum 3,8 miljonit eurot, mis on 41% rohkem kui aasta varem.

Müügitulemused püsisid Balti riikides stabiilsena ja Poolas veidi langesid. Tšehhis kasvas müügimaht võrreldes aastataguse ajaga enam kui kaks korda ja teises kvartalis ulatus müügimaht seal esmakordselt üle 10 miljoni euro.

Viimase pooleteise aasta sihikindlad jõupingutused tooted kõigil turgudel ümber hinnastada on vilja kandnud, samuti oleme oma müügitulemustega väga rahul – see kinnitab kõnekalt meie toodete suurepärast konkurentsivõimet turul.

Esimesel poolaastal kokku oli Inbanki laenude allahindluse kulu 1,5% laenuportfellist ning eeldame, et meie krediidikulu jääb eesmärgiks seatud 1,6% piiridesse, kuna tööhõive on püsinud tugeval tasemel ja inflatsioon on taandumas kõigil meie turgudel.

Viimase 10 kvartali jooksul on Inbank edukalt tegutsenud keerulises makrokeskkonnas, hoides tugevat distsipliini toodete hinnastamisel ja keskendudes tegevuse tõhustamisele. Marginaalid on hakanud paranema ning kulu-tulu suhe on lähenemas 50%-le. Samal ajal investeerime Inbanki tegevuse kasvu Tšehhi turul ja toome meie innovatiivse elektroonikarendi toote 2024. aasta lõpuks välja kõigil meie turgudel.

Viimase pooleteise aasta jooksul on Inbanki juhtkond keskendunud tasakaalukale arengule, et saavutada üha paremaid finantstulemusi, jätkates samal ajal investeerimist ettevõtte pikaajalisse konkurentsivõimesse. Tegutseme ka edaspidi ettevaatlikult ja distsiplineeritult, samas aga valmistume alates 2024. aasta teisest poolest panustama enam ettevõtte uutele kasvuvõimalustele.”

Olulisemad finantsnäitajad 30.06.2024 seisuga ja 2. kvartalis

Varade maht: 1,42 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,08 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,18 miljardit eurot

Omakapital: 133,1 miljonit eurot

Puhaskasum: 3,8 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus: 11,6%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) II kvartal 2024 II kvartal 2023 korrigeeritud 6 kuud 2024 6 kuud 2023 korrigeeritud Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 29 308 23 957 58 076 45 460 Intressikulu -13 072 -10 947 -26 684 -20 326 Neto intressitulu 16 236 13 010 31 392 25 134 Komisjoni- ja teenustasutulu 106 118 217 241 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 183 -1 058 -2 369 -1 996 Neto teenustasutulu/kulu -1 077 -940 -2 152 -1 755 Tulu renditeenustest 8 159 5 524 15 308 10 761 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 3 539 3 915 8 122 6 829 Muud põhitegevusega seotud tulud 137 262 476 358 Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud -5 337 -3 517 -10 126 -7 025 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu -3 386 -3 611 -7 736 -6 194 Neto põhitegevustega seotud tulud/kulud 3 112 2 573 6 044 4 729 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 305 23 1 195 -34 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid 557 205 218 288 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 862 228 1 413 254 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 19 133 14 871 36 697 28 362 Tööjõukulud -4 922 -4 134 -9 693 -8 171 Turunduskulud -704 -867 -1 337 -1 665 Halduskulud -3 187 -2 711 -6 025 -5 118 Põhivara kulum -2 018 -1 578 -3 774 -2 972 Tegevuskulud kokku -10 831 -9 290 -20 829 -17 926 Kasum sidusettevõtetelt 0 361 0 394 Laenude allahindluse kulu -4 127 -3 485 -7 326 -6 614 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 4 175 2 457 8 542 4 216 Tulumaks -398 218 -801 310 Aruandeperioodi kasum 3 777 2 675 7 741 4 526 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed -277 -291 -257 -336 Aruandeperioodi koondkasum 3 500 2 384 7 484 4 190

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 korrigeeritud Varad Raha ja raha ekvivalendid 234 457 172 921 117 593 Kohustuslikud reservid keskpankades 22 257 21 020 18 401 Investeeringud võlakirjadesse 25 767 33 581 31 269 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1 045 79 7 Laenud ja nõuded 988 939 942 056 873 513 Investeeringud sidusettevõtetesse 205 141 209 Muud finantsvarad 2 441 5 268 5 113 Materiaalsed varad 81 001 75 206 62 536 Vara kasutusõigus 23 479 26 716 22 345 Immateriaalsed varad 31 915 30 906 28 318 Muud varad 8 304 8 185 10 504 Edasilükkunud tulumaksu vara 4 747 4 505 3 973 Varad kokku 1 424 557 1 320 584 1 173 781 Kohustised Klientide hoiused 1 175 569 1 081 566 965 692 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 31 50 4 Muud finantskohustised 58 870 60 927 56 114 Tulumaksukohustis 686 311 0 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 374 204 103 Muud kohustised 3 923 3 691 3 583 Allutatud võlaväärtpaberid 52 010 49 745 41 799 Kohustised kokku 1 291 463 1 196 494 1 067 295 Omakapital Aktsiakapital 1 096 1 086 1 026 Ülekurss 44 804 43 563 31 855 Kohustuslik reservkapital 103 103 103 Muud reservid 1 250 1 543 1 384 Jaotamata kasum 85 841 77 795 72 118 Omakapital kokku 133 094 124 090 106 486 Kohustised ja omakapital kokku 1 424 557 1 320 584 1 173 781

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6100 kaupmehega on Inbankil 895 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

