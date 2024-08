Edward Rogers nommé président exécutif du conseil de Rogers Communications

TORONTO, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le conseil d’administration de Rogers a nommé Edward Rogers au poste de président exécutif du conseil de Rogers Communications. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.



« Cette nomination vise simplement à reconnaître le rôle que joue Edward au sein de l’entreprise, a affirmé Robert J. Gemmell, administrateur principal. Grâce au leadership de Tony et à la gérance d’Edward, l’entreprise n’a jamais été aussi forte. La nomination d’aujourd’hui ne fait qu’officialiser le rôle d’Edward. »

Edward Rogers continuera de diriger le conseil en qualité de président exécutif. En travaillant de concert avec le conseil et le chef de la direction, Rogers dirigera le développement et l’examen de la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise. Les responsabilités de Tony Staffieri en tant que chef de la direction demeurent les mêmes. Relevant de l’ensemble des membres du conseil de Rogers, Staffieri continuera de gérer l’entreprise.

« Les dix derniers trimestres marqués par une croissance inégalée dans l’industrie démontrent toute la vigueur du leadership de Tony, a déclaré Edward Rogers. En travaillant en collaboration avec le conseil et Tony, je souhaite continuer à soutenir le succès de Rogers pour les années à venir. »

« Au cours des dernières années, Edward m’a donné un appui et des conseils très précieux, et je me réjouis de pouvoir continuer à compter sur son engagement et son soutien pour les excellentes occasions d’affaires qui se dessinent à l’horizon pour Rogers, a déclaré Tony Staffieri. »

La nomination a été confirmée à l’unanimité lors d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Calgary.

