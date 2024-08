Delårsrapport for 1. halvår 2024

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 15. august 2024 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2024.



Resultat for perioden 1. januar – 30. juni 2024 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 455,3 mio. kr. mod 416,0 mio. kr. sidste år (+9%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -6,3 mio. kr. mod -16,0 mio. kr. sidste år.

Et resultat før skat på -63,5 mio. kr. mod -74,7 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 1.391.000 mod 1.257.000 sidste år (+10%).



”Tivolis halvårsregnskab vidner om, at det overvejende er lykkedes at kompensere for eksterne usikkerheder og skabe større stabilitet i forretningen. Sommersæsonen har været præget af regnfuldt og ustadigt vejr, hvilket påvirker gæsteantallet negativt. Samtidig mærkes det, at gæster fra de to største nærmarkeder Sverige og Norge ikke besøger haven i samme omfang som tidligere grundet deres fortsat svækkede økonomi. Tivoli har formået at tiltrække gæster fra andre markeder, gæsterne har benyttet sig af Tivolis varierede udbud. Og det er lykkedes at holde omkostningsbasen i ro. Vi er godt tilfredse med, at vi derfor kan fastholde resultatforventningerne og samtidigt levere den bedste resultatmæssige sommer i Tivolis historie på trods af det ustabile sommervejr. Tivoli påbegynder nu den største investering i et forlystelsesområde i Tivolis historie, når en total ombygning af det nuværende Asien-område med nyudviklet scenografi og forlystelsesoplevelser starter efter sommeren. Dette er en af flere større investeringer de kommende år, der skal medvirke til at sikre Tivoli for fremtiden.” udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2024 (uændret)

Tivoli har haft et godt første halvår af 2024, hvor både gæstetal og resultater lever op til forventningerne for perioden. Sommeren har resulteret i færre gæster end oprindelig forventet grundet vejret, men det er alligevel lykkedes at levere den resultatmæssigt bedste sommer i Tivolis historie. Tivoli fastholder på den baggrund de seneste udmeldte forventninger, hvilket betyder en omsætning i niveauet 1.200 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 110 mio. kr.

Ændring til bestyrelsen

Gregers Wedell-Wedellsborg fratræder, som tidligere meddelt, som næstformand og udtræder af bestyrelsen i Tivoli A/S med virkning fra dags dato. Bestyrelsen konstitueres med Claus Gregersen som ny næstformand.

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

