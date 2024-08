KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 15.8.2024 klo 22.00



Sisäpiiritieto: KH Groupin konserniyhtiö Indoor Group käynnistää kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimintamallin uudistamisohjelman

KH Group -konserniin kuuluva Indoor Group on päättänyt käynnistää kannattavuuden parantamiseen tähtäävän laajamittaisen toimintamallin uudistamisohjelman. Toimintamallin uudistamisohjelma sisältää strategisia ja operatiivisia kehityshankkeita useilla eri osa-alueilla Indoor Groupin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi huonekalualan erittäin haastavassa markkinatilanteessa.

Indoor Group tavoittelee ohjelmalla vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Merkittävän osan tavoitellusta kannattavuuden parannuksesta arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella toteutuvan jo vuoden 2025 kuluessa.

Toimintamallin uudistamisohjelman taustalla on selvitystyö ja prosessiauditointi, jossa on analysoitu muun muassa Indoor Groupin uutta toiminnanohjausjärjestelmää, kulurakennetta ja tunnuslukuja, toimintamallien tehokkuutta, myymälätoimintoja ja -verkkoa, asiakaskokemusta sekä yhteistyötä ja tehokkuutta tiimien välillä. Indoor Groupin toimintamallin uudistamisohjelman sisältämien toimenpiteiden tarkemman määrittelyn on tarkoitus valmistua syksyn 2024 aikana.

Tähänastisen selvitystyön yksi keskeisistä johtopäätöksistä on, että Indoor Groupin uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja vierekkäiset kauppapaikat luovat mahdollisuuden toimintamallien yhtenäistämiselle ja tehostamiselle. Indoor Group käynnistää syyskuussa 2024 uuden myymäläkonseptin pilottikokeilun, jossa testataan vierekkäin sijaitsevien Askon ja Sotkan myymälöiden tiiviimpää yhdistämistä, mutta pitäen molemmat brändit selkeästi erillään. Pilotissa testataan synergiaetuja erityisesti asiakaspalvelussa ja myynnissä, valikoiman kehittämisessä, prosesseissa, resurssoinnissa sekä osaamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä.

KH Group kertoo Indoor Groupin toimintamallin uudistamisohjelman etenemisestä säännöllisen taloudellisen raportointinsa yhteydessä. Yhtiö julkaisee vuoden 2024 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 16.8.2024.

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 040 045 9343

Indoor Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.