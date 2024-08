La grève à Hollywood joue sur la fréquentation de Kinepolis au premier semestre 2024, mais l’offre de films pour le reste de l’année est prometteuse

Information réglementée

22 août 2024, 7h00

Kinepolis a connu un premier semestre difficile, comme prévu, avec moins de visiteurs en raison d'une offre médiocre de blockbusters. La longue grève de l'année dernière à Hollywood a empêché un retour à l'offre de films riche d'avant la pandémie, mais de meilleurs temps s'annoncent. Depuis juin, un retournement de situation s'est amorcé grâce au succès de « Vice-Versa 2 » et de « Deadpool & Wolverine », entre autres, et de nombreuses grosses sorties sont prévues à l'automne, dont le très attendu « Joker : Folie à Deux », « Gladiator II » et « Vaiana 2 ».

Le chiffre d'affaires, l'EBITDA, l'EBITDAL et le bénéfice ont diminué au premier semestre par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de la baisse de la fréquentation. En revanche, le chiffre d'affaires par visiteur a de nouveau légèrement augmenté. Kinepolis reste un leader du secteur en termes de résultats financiers et continue d'investir dans l'innovation et les expériences cinématographiques haut de gamme, qui entraînent une plus grande satisfaction client, ainsi qu’une croissance du chiffre d'affaires par visiteur et qui contribuent au développement du résultat du Groupe à long terme.

Principales réalisations S1 2024

Ouverture de 12 nouvelles salles ScreenX en Europe et en Amérique du Nord

Ouverture de 6 nouvelles salles Laser ULTRA (Belgique, France, États-Unis)

Poursuite du déploiement des VIP Seats (États-Unis), Premiere Seats (Canada) et Cosy Seats (Europe)

Rénovation des cinémas acquis Kinepolis Amnéville et Béziers (FR)

Première édition du ‘Kinepolis Innovation Lab Summit’

Kinepolis reçoit le 2024 Milestone Award à CineEurope à Barcelone

Nomination de M. Pieter-Jan Sonck en tant que nouveau directeur financier





Chiffres clés S1 20241

Les produits totaux s'élevaient à 242,8 millions €, soit une baisse de 14,9 % par rapport à la même période en 2023. Grâce à une légère augmentation des ventes par visiteur (tickets, boissons et snacks), le chiffre d'affaire a moins diminué que la fréquentation (-16,7 % de visiteurs par rapport au premier semestre 2023).





L'EBITDA du premier semestre s'élevait à 54,4 millions €, contre 82,0 millions € en 2023, et l'EBITDAL (EBITDA ajusté pour les loyers) s'élevait à 37,1 millions €, contre 64,3 millions € en 2023. L'EBITDAL par visiteur a diminué, passant de 3,83 € au premier semestre 2023 à 2,65 € au premier semestre 2024.





Le bénéfice total s'élevait à 0,1 million €, contre 20,8 millions € en 2023.





Le flux de trésorerie libre s'élevait à 12,5 millions €.





L'endettement financier net (EFN), hors dettes de location, a augmenté de 13,6 millions €, passant de 378,3 millions € au 31 décembre 2023 à 392,0 millions € au 30 juin 2024.





Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« La grève a encore retardé la reprise de l'offre hollywoodienne et nous constatons que son impact se fait surtout sentir sur la période allant jusqu'au mois de mai. Dès le mois de juin, de nouvelles sorties majeures comme 'Vice-Versa 2' et 'Deadpool & Wolverine' ont battu de nouveaux records au box-office, donnant le ton pour un automne avec un calendrier cinématographique mieux rempli.

Notre engagement stratégique en faveur de l’expérience client continue de produire des résultats très positifs, y compris en Amérique du Nord. Je suis également particulièrement fier de l'organisation réussie de notre premier Kinepolis Innovation Lab Summit, qui donne un nouvel élan à la créativité et à l'innovation ascendante au sein de l’organisation. »

Rapport financier intermédiaire en annexe.

1 Chiffres du 1er janvier au 30 juin 2024.

