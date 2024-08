Inbank emiteeris 10 miljoni euro eest uusi aktsiaid

AS Inbank emiteeris suunatud emissiooniga olemasolevatele aktsionäridele ja uutele investoritele 555 384 uut aktsiat. Emissioon lõppes 23. augustil 2024 ning märkimise tulemusena otsustas Inbanki nõukogu emiteerida 52 investorile kokku 10,14 miljoni euro väärtuses uusi aktsiaid.

Aktsiate märkimine toimus ajavahemikul 9. august 2024 kuni 23. august 2024. Ühe pakutud aktsia hind oli 18,25 eurot, millest 0,10 eurot moodustas nimiväärtus ja 18,15 eurot ülekurss. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris Inbanki aktsiakapitali suuruseks 1 151 966,3 eurot. Pärast emissiooni ulatub ettevõtte aktsiate koguarv 11 519 663-ni.

Kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Inbank jätkab edukat tegutsemist ja kasvamist ka keerulistes majandus- ja kapitaliturgude oludes. Mul on väga hea meel, et täitsime oma kapitali kaasamise eesmärgi täies mahus ja sellest võtsid osa ka mitmed uued investorid, sealhulgas Swedbanki pensionifondid, kes panustasid juhtivinvestorina ettevõttesse 3 miljonit eurot. Näeme, et Inbanki unikaalne ärimudel on turuosa haaramas ning kaasatud kapitali toel saame veelgi kiirendada oma rahvusvahelist kasvu.”

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6100 kaupmehega on Inbankil 895 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

brändi- ja kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550