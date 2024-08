Ageas kondigt een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan

De Raad van Bestuur van Ageas heeft beslist om een nieuw inkoopprogramma van uitstaande eigen aandelen te starten voor een bedrag van EUR 200 miljoen. Dit volgt op de goedkeuring verleend door de aandeelhouders in mei 2024. Het inkoopprogramma zal lopen van 16 september 2024 tot en met 31 juli 2025.

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de ‘best practices’ in de sector en conform de geldende regelgeving hieromtrent. Ageas zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om namens de Groep de aankopen uit te voeren op de open markt via Euronext Brussel. De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen.

Ageas zal de markt in lijn met de geldende regelgeving informeren over de vooruitgang van het programma.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een geschiedenis van bijna 200 jaar. Ageas biedt particuliere en zakelijke klanten levens- en niet-levensverzekeringsproducten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, vandaag en morgen, en houdt zich daarnaast bezig met herverzekeringsactiviteiten. Als een van de grotere Europese verzekeringsmaatschappijen concentreert Ageas haar activiteiten in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Ageas heeft succesvolle verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het actief is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 44.000 mensen en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 17 miljard in 2023.

