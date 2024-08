Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar 2024

Netto operationeel resultaat van EUR 613 miljoen dankzij uitstekende verzekeringsresultaten in zowel Leven als Niet-Leven

Solide commerciële prestaties ondersteund door aanzienlijke groei in Niet-Leven en een duidelijke stijging in Leven

Bruto interim-cashdividend van EUR 1,50 per aandeel

Aandeleninkoopprogramma van EUR 200 miljoen aangekondigd

Kerncijfers (Groep) Resultaat Het netto operationeel resultaat van de Groep bedroeg EUR 613 miljoen , of een rendement op het eigen vermogen van 16,4%.

van de Groep bedroeg , of een rendement op het eigen vermogen van 16,4%. Het nettoresultaat bedroeg EUR 642 miljoen .

bedroeg . Het gegenereerd operationeel kapitaal bedroeg EUR 1,2 miljard .

bedroeg . Het gegenereerd operationeel vrij kapitaal bedroeg EUR 934 miljoen. Premie-inkomen

(tegen constante wisselkoers en bij gelijke consolidatiekring) Het premie-inkomen steeg met 14% tot EUR 10,2 miljard .

steeg met 14% tot . Het premie-inkomen Leven steeg met 10% tot EUR 6,5 miljard , voornamelijk door de solide groei in Azië en het sterke herstel in Europa.

steeg met 10% tot , voornamelijk door de solide groei in Azië en het sterke herstel in Europa. Het premie-inkomen Niet-Leven steeg aanzienlijk met 23% tot EUR 3,7 miljard , waarbij de meeste markten en alle productlijnen groei optekenden.

steeg aanzienlijk met 23% tot , waarbij de meeste markten en alle productlijnen groei optekenden. Herverzekering voltooide met succes de hernieuwingscampagne van 1 januari 2024, waarbij het premie-inkomen in Protection toenam in lijn met het businessplan. Operationeel resultaat De combined ratio bleef sterk op 94,1% .

bleef sterk op . De marge op Producten met gegarandeerde rente bedroeg 164 basispunten (bp) en de marge op Unit-Linked bedroeg 41 bp. Balans Het Uitgebreid eigen vermogen steeg tot EUR 15,9 miljard of EUR 86,58 per aandeel.

steeg tot of EUR 86,58 per aandeel. De Solvency II-ratio voor Pijler II verbeterde licht tegenover het volledige jaar 2023 en bereikte 219% .

verbeterde licht tegenover het volledige jaar 2023 en bereikte . De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 juni 2024 bedroegen ruim EUR 1,3 miljard .

in de Algemene Rekening per 30 juni 2024 bedroegen ruim . De verplichtingen Leven excl. UG/L bedroegen EUR 87,7 miljard.

Impact24 – Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid



Dankzij de aanhoudende inspanningen van de Groep op het vlak van duurzaamheid is het Ageas-aandeel opgenomen in de BEL ® ESG-index op Euronext Brussels.

® op Euronext Brussels. De Belgische dochteronderneming AG van Ageas werd bekroond met het Ecovadis Platinum -label en behoort daarmee tot de 1% best presterende bedrijven ter wereld op het gebied van duurzaamheid.

-label en behoort daarmee tot de 1% best presterende bedrijven ter wereld op het gebied van duurzaamheid. Ageas Corporate Centre en verschillende operationele entiteiten werden beloond voor hun aanhoudende inzet om voor hun werknemers een Great place to Grow tot stand te brengen.

tot stand te brengen. Verschillende entiteiten van Ageas boekten mooie vooruitgang in de implementatie van Impact24, en kregen erkenning voor hun gericht streven naar een uitmuntende klantervaring, weerspiegeld door het assortiment van aangeboden producten, inclusiviteit en de toepassing van technologie, data en AI.

Hans De Cuyper, CEO Ageas: "We hebben opnieuw onze Impact24-groeistrategie waargemaakt, dankzij een uitstekende prestatie in Niet-Leven en aanzienlijke groei in Leven, door een solide stijging van het premie-inkomen in Azië en een sterk herstel in Europa. Dankzij die uitstekende verzekeringsresultaten in zowel Leven als Niet-Leven behaalden we in het eerste halfjaar van 2024 een sterk netto operationeel resultaat. Daardoor bevinden we ons in een sterke positie om onze vooruitzichten voor het volledige jaar, een netto operationeel resultaat van EUR 1,2 tot EUR 1,25 miljard, te handhaven. En zoals vooropgesteld, zullen we een bruto interim-cashdividend van EUR 1,50 uitkeren aan onze aandeelhouders. Daarnaast hebben we beslist om een nieuw aandeleninkoopprograma van EUR 200 miljoen op te starten. Naast onze operationele en financiële successen krijgen we ook steeds vaker erkenning voor onze inzet voor onze niet-financiële doelen, en naarmate we de einddatum van ons strategische driejarenplan naderen, hebben we er alle vertrouwen in dat we alle doelstellingen die we in het kader van Impact24 hebben vooropgesteld, zullen waarmaken”

