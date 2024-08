Rogers facilite la vie aux nouveaux arrivants et arrivantes en reconnaissant leur historique de crédit international

Un nouveau partenariat avec Nova Credit vient simplifier leur transition au Canada



Les personnes nouvellement arrivées au pays peuvent financer un nouveau téléphone intelligent et bâtir leur crédit au Canada

TORONTO, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications annonce un nouveau partenariat avec Nova Credit, une agence d’évaluation du crédit transfrontalière. Ensemble, elles aideront les nouveaux arrivants et arrivantes à bâtir leur crédit et à financer un nouveau téléphone intelligent afin de faciliter leur transition au pays.

Grâce à cette collaboration, Rogers sera outillé pour offrir aux personnes nouvellement arrivées une limite de crédit maximale en tenant compte de leur historique de crédit international au moment d’une demande de carte de crédit rouge de Rogers, ce qui leur permettra d’établir plus facilement de solides bases financières au Canada. Cette clientèle pourra également profiter du financement à 0 % d’intérêt sur les nouveaux appareils offerts chez Rogers avec la carte de crédit rouge de Rogers. De cette façon, les nouveaux arrivants et arrivantes pourront garder le contact dès le premier jour et étaler les paiements sur une plus longue période. Ils peuvent faire une demande dans n’importe quel magasin Rogers.

« Chez Rogers, nous voulons que les néo-Canadiennes et néo-Canadiens se sentent chez eux dès leur arrivée au pays, a affirmé Phil Hartling, président, Sans-fil, Rogers. En plus de retirer un obstacle à l’établissement de bases financières au pays, notre partenariat avec Nova Credit aidera ces personnes à rester connectées avec leurs proches alors qu’elles entament un nouveau chapitre dans leur vie. »

Dès le lancement, Rogers reconnaîtra l’historique de crédit établi dans neuf pays : l’Australie, l’Inde, le Kenya, le Nigéria, les Philippines, l’Espagne, la Suisse, l’Ukraine et le Royaume-Uni. Rogers envisage déjà d’étendre le programme à d’autres pays.

Les nouveaux arrivants et arrivantes qui ont reçu une approbation pour une carte de crédit rouge de Rogers peuvent profiter d’options flexibles de financement sur de nouveaux téléphones pour une période allant jusqu’à 48 mois à 0 % d’intérêt. En visitant un magasin Rogers, ils peuvent recevoir une approbation instantanée pour une carte de crédit rouge de Rogers et ainsi repartir avec un nouvel appareil et une carte de crédit activée dans leur portefeuille numérique.

Avec une carte de crédit Rouge de Rogers sans frais annuels, la clientèle peut profiter de remises d’une valeur de 3 % lorsqu’elles sont échangées chez Rogers. La clientèle peut rester connectée grâce à Partout chez vous pendant cinq jours sans frais chaque année avec un forfait mobile admissible de Rogers. En 2024, Rewards Canada a reconnu la carte World Elite Mastercard Rouge de Rogers comme étant la carte de crédit avec remises en argent sans frais annuels la plus avantageuse (anglais seulement).

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre dans un magasin Rogers ou consulter rogersbank.com/nouveaux-arrivants et rogers.com/newcomers.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de Nova Credit

Nova Credit est une agence de crédit transfrontalière qui transforme l’infrastructure de données financières des consommatrices et consommateurs au moyen d’analyses de crédit plus intelligentes. Elle tire parti de son infrastructure de données unique, de son cadre de conformité et de son expertise en matière de crédit pour aider les prêteurs à combler les lacunes de l’analyse de crédit traditionnelle. Nova Credit donne accès à l’univers fragmenté des données financières des consommatrices et consommateurs et le transforme en analyses des risques conformes et exploitables au moyen d’une série de solutions conçues pour accroître les conversions grâce à une couverture étendue, et à une vitesse et à une fiabilité accrues. Des sociétés de premier plan, comme American Express, Verizon, HSBC, Sofi, Appfolio et Yardi, travaillent avec Nova Credit pour joindre la clientèle venant d’arriver au pays grâce au Credit Passport®, prennent des décisions plus judicieuses en matière de crédit par l’entremise de son produit de tarification de solutions de trésorerie Cash AtlasMC et vérifient rapidement et avec exactitude les revenus au moyen du produit de vérification du revenu Income Navigator. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.novacredit.com ou écrivez à connect@novacredit.com .

