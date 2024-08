Admiral Markets AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Kuigi finantsturgudel valitses 2024. aasta esimesel poolel madal volatiilsus, saavutas Admiral Markets AS kauplemistulude kasvu ja positiivse EBITDA tänu tõhusale kulude juhtimisele.



Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu suurenes 21%, ulatudes 6,9 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 5,7 miljonit eurot). Ettevõtte tegevuskulud vähenesid 29%, 6,8 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 9,6 miljonit eurot). EBITDA oli 1,2 miljonit eurot (2023. aasta 6 kuud: -3,0 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot (2023. aasta 6 kuud: -3,9 miljonit eurot).

Admirals otsustas 2024. aasta aprillis vabatahtlikult ajutiselt peatada uute klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd jaoks. See otsus on seotud Admirals Europe Ltd püüdlustega järgida CySEC-i regulatiivorgani soovitusi ning see puudutab ainult tegevust ELi riikides.

Admirals töötab aktiivselt vajalike muudatuste rakendamise nimel oma protsessides ja toodetes, et tagada täielik vastavus regulatiivsete standarditega. Tihedas koostöös CySEC-iga soovib Admirals mitte ainult jätkata uute klientide vastuvõtmist ELi riikides, vaid ka tugevdada oma positsiooni turul vastutustundliku ja usaldusväärse partnerina.

(tuhandetes eurodes) 30.06.2024 31.12.2023 Varad Raha ja raha ekvivalendid 45 939 41 025 Nõuded investeerimisühingutele 15 820 18 961 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 3 527 5 062 Laenud ja nõuded 4 821 4 772 Varud 416 311 Muud varad 2 444 2 137 Materiaalne põhivara 1 721 1 950 Kasutusõigusega vara 2 354 2 603 Immateriaalne põhivara 4 240 5 147 Varad kokku 81 282 81 968 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 444 224 Võlad ja ettemaksed 4 053 4 318 Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 1 Allutatud võlakirjad 4 105 4 102 Rendikohustis 2 790 2 894 Kohustused kokku 11 392 11 539 Omakapital Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -274 -315 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed -363 -834 Jaotamata kasum 70 206 71 276 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 69 844 70 402 Mittekontrolliv osalus 46 27 Omakapital kokku 69 890 70 429 Kohustused ja omakapital kokku 81 282 81 968





(tuhandetes eurodes) 6 kuud 2024 6 kuud 2023 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 23 003 22 906 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 785 814 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -1 793 -2 561 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 290 243 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -324 -342 Kauplemistegevuse netotulu 21 961 21 060 Muud samalaadsed intressitulud 37 118 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil 467 287 Intressikulu -234 -217 Muud tulud 261 236 Muud kulud -264 -159 Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest -488 -300 Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -145 -78 Tööjõukulud -7 064 -7 479 Tegevuskulud -13 864 -16 216 Põhivara kulum -1 406 -1 150 Kasutusõigusega vara kulum -392 -378 (Kahjum) / Kasum enne tulumaksu -1 131 -4 276 Tulumaks -21 -546 Aruandeperioodi (kahjum) / kasum -1 152 -4 822 Muu koondkahjum: Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: Realiseerimata kursivahed 470 66 Aruandeperioodi muu koondkahjum 470 66 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -682 -4 756 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum -1 170 -4 859 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum) 19 25 Aruandeaasta puhaskahjum / kasum -1 151 -4 834 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum -700 -4 793 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum) 19 25 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -681 -4 768 Puhaskahjum / kasum aktsia kohta -0,47 -1,93

Lisainfo:

Lauri Reinberg

Admirals Group AS finantsjuht

lauri.reinberg@admiralmarkets.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

Manus