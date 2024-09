Vaisala Oyj

2.9.2024 klo 13.00

Kutsu Vaisalan pääomamarkkinapäivään 2024

Vaisala kutsuu institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot pääomamarkkinapäivään maanantaina 11.11.2024 klo 14.00–17.00. Tapahtumapaikkana on Sanomatalon Studio Eliel, osoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen strategiasta, pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit julkaistaan Vaisalan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Osallistujat voivat esittää kysymyksiä kunkin esityksen jälkeen ja tilaisuuden lopussa. Kysymyksiä voi esittää sekä paikan päällä että kirjallisesti webcast-alustan kautta.

Pääomamarkkinapäivän jälkeisenä päivänä tiistaina 12.11.2024 järjestetään kiinnostuneille mahdollisuus vierailla Vaisalan tehtaalla ja tuotekehityskeskuksessa Vantaalla klo 9.00–11.00 (osoite Vanha Nurmijärventie 21, Vantaa).

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen täyttämällä ilmoittautumislomake 25.10.2024 mennessä. Yksityiskohtainen aikataulu lähetetään ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta. Tietoa tilaisuudesta löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Tervetuloa!

