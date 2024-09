Sisco Sapena pone en marcha un nuevo Lleida.net para recompensar a empleados y accionistas

Madrid, 3 de septiembre.- Sisco Sapena, CEO y fundador de la cotizada española Lleida.net (OTCQX: LLEIF) (BME: LLN) (EPA: ALLLN), ha lanzado hoy un Plan de Venta de Acciones fuera de mercado para recompensar a empleados, socios y accionistas tras los resultados positivos que ha registrado la compañía en los últimos tres trimestres.





El plan, denominado Plan Lleida.net 2024, tiene como objetivo consolidar la ya recuperada

confianza en la compañía del mercado más cercano. Representa, igualmente, una continuidad lógica al Plan de Reestructuración que anunció la empresa el 11 de diciembre del 2023.



El plan, que está limitado a un tramo de entre 100.000 acciones y 200.000 acciones, estará en vigor entre los días 3 y 23 de septiembre del 2024.





En el marco del Plan, actuales inversores y empleados podrán comprar acciones de forma privada al máximo accionista, y obtendrán al mismo tiempo cuatro derechos de compra por la misma cantidad de acciones adquiridas al precio de subasta del 27 de agosto del 2024, que fue de 1,145 euros por acción.





Estos warrants se podrán ejecutar de la siguiente manera:

Primera opción desde el 24 de septiembre del 2024 hasta el 2 de septiembre del 2026 ejecutable cuando el precio de la acción de Lleida.net supere en un 25% el precio del valor del día 2 de septiembre del 2024, o 1,145 euros por acción durante al menos cinco sesiones seguidas.

Segunda opción desde el 24 de septiembre del 2024 hasta el 2 de septiembre del 2026 ejecutable cuando el precio de la acción de Lleida.net supere en un 50% el precio del valor del día 2 de septiembre de 2024, o 1,145 euros por acción durante al menos cinco sesiones seguidas.

Tercera opción desde el 24 de septiembre del 2024 hasta el 2 de septiembre del 2026 ejecutable cuando el precio de la acción de Lleida.net supere en un 75% el precio del valor del día 2 de septiembre de 2024, o 1,145 euros por acción durante al menos cinco sesiones seguidas.

Cuarta opción desde el 24 de septiembre de 2024 hasta el 2 de septiembre del 2026 ejecutable cuando el precio de la acción de Lleida.net supere en un 100% el precio del valor del día 2 de septiembre de 2024, o 1,145 euros por acción durante al menos cinco sesiones seguidas.





“Los últimos dos años han sido duros para la compañía y para sus accionistas, así que he querido poner en marcha un plan, del que se podrán beneficiar ampliamente, para recordar que todos vamos juntos en este barco”, explicó Sapena.





“Cuando pusimos en marcha el Plan de Recuperación nos comprometimos a prestar doble atención a los intereses de nuestros accionistas, y yo personalmente quiero agradecerles con este gesto todo lo que nos han apoyado”, añadió.





Lleida.net, fundada en 1995, cotiza en bolsa desde el año 2015. Tiene presencia en BME Growth en Madrid, Euronext Growth en París y OTC Markets en Nueva York, así como en Frankfurt.



La empresa ha recibido más de 300 patentes por parte de 60 países por sus innovaciones en materia de notificación, contratación y firma electrónica certificadas, y está considerada uno de los líderes de la industria.

La empresa registró, en el primer semestre del 2024, ventas por valor de 9,57 millones de euros, o un 10% por encima de las registradas en el primer semestre del 2023.



Igualmente, a cierre del primer semestre del año, el EBITDA de la empresa asciende ya a 1,43 millones de euros, o un 458% por encima de la cifra registrada en el mismo semestre del 2023, que se quedó en 257.000 euros.



El resultado de explotación de Lleida.net registró una cifra de 391.000 euros, o un 146% más que en el mismo periodo del año 2023.





SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.