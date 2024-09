Sisco Sapena lance un nouveau Lleida.net pour récompenser les employés et les actionnaires

Madrid, le 3 septembre - Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société espagnole cotée en bourse Lleida.net (OTCQX : LLEIF) (BME : LLN) (EPA : ALLLN), a lancé aujourd'hui un plan de vente d'actions hors marché pour récompenser les employés, les partenaires et les actionnaires à la suite des résultats positifs de la société au cours des trois derniers trimestres.







Le Plan Lleida.net 2024 vise à consolider la confiance déjà retrouvée dans l'entreprise sur le marché le plus proche. Il représente également une continuité logique du Plan de restructuration annoncé par l'entreprise le 11 décembre 2023.





Le plan, qui est limité à une tranche de 100 000 à 200 000 actions, sera effectif entre le 3 et le 23 septembre 2024.





Dans le cadre du plan, les investisseurs existants et les employés pourront acheter des actions de gré à gré auprès de l'actionnaire maximal, et obtiendront en même temps quatre droits d'achat pour le même nombre d'actions achetées au prix d'adjudication du 27 août 2024, qui était de 1,145 EUR par action.





Ces warrants peuvent être exercés comme suit :



Première option du 24 septembre 2024 au 2 septembre 2026, exerçable lorsque le cours de l'action Lleida.net dépasse 25% du cours du 2 septembre 2024, soit 1,145 euros par action pendant au moins cinq séances consécutives.



Deuxième option du 24 septembre 2024 au 2 septembre 2026, exerçable lorsque le cours de l'action Lleida.net dépasse 50% du cours du 2 septembre 2024, soit 1,145 euros par action pendant au moins cinq séances consécutives.



Troisième option du 24 septembre 2024 au 2 septembre 2026, exerçable lorsque le cours de l'action Lleida.net dépasse 75% du cours de l'action le 2 septembre 2024, ou 1,145 euros par action pendant au moins cinq séances consécutives.



Quatrième option du 24 septembre 2024 au 2 septembre 2026, exerçable lorsque le cours de l'action Lleida.net dépasse 100% du cours de l'action le 2 septembre 2024, ou 1,145 euros par action pendant au moins cinq séances consécutives.





« Les deux dernières années ont été difficiles pour l'entreprise et ses actionnaires, c'est pourquoi j'ai voulu mettre en place un plan dont ils bénéficieront largement, afin de leur rappeler que nous sommes tous dans le même bateau », a expliqué M. Sapena.





« Lorsque nous avons lancé le plan de redressement, nous nous sommes engagés à accorder une attention particulière aux intérêts de nos actionnaires, et je tiens personnellement à les remercier par ce geste pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté », a-t-il ajouté.





Lleida.net, fondée en 1995, est cotée en bourse depuis 2015. Elle est cotée sur BME Growth à Madrid, Euronext Growth à Paris et OTC Markets à New York, ainsi qu'à Francfort.



L'entreprise a obtenu plus de 300 brevets dans 60 pays pour ses innovations en matière de notification, de contrat et de signature électroniques certifiés, et est considérée comme l'un des leaders du secteur.

Au premier semestre 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9,57 millions d'euros, soit 10 % de plus qu'au premier semestre 2023.



De même, à la fin du premier semestre, l'EBITDA de l'entreprise s'élevait déjà à 1,43 million d'euros, soit 458 % de plus que le chiffre enregistré au même semestre de 2023, qui s'élevait à 257 000 euros.



Le bénéfice d'exploitation de Lleida.net s'élève à 391 000 euros, soit 146 % de plus qu'au cours de la même période de 2023.





DÉCLARATION SUR LA SPHÈRE DE SÉCURITÉ

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant l'avenir de l'entreprise et ses innovations. Les déclarations concernant l'avenir peuvent être accompagnées de mots tels que « anticiper “, ” croire “, ” estimer “, ” attendre “, ” prévoir “, ” prétendre “, ” pouvoir “, ” planifier “, ” potentiel », l'utilisation du temps futur et d'autres termes de signification similaire. Il convient de ne pas se fier indûment à ces affirmations. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux reflétés dans ces déclarations, y compris l'incertitude du succès commercial de la société, la capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle, et d'autres risques. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les prévisions actuelles et ne se réfèrent qu'à la date du présent communiqué de presse. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, indépendamment de la survenue de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre circonstance.