„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: Pirmąjį šių metų pusmetį „NRD Cyber Security“ pajamos didėjo 32%

Per pirmąjį šių metų pusmetį kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų ir technologijų įmonė „NRD Cyber Security“ uždirbo 3,643 mln. eurų pajamų, 32% daugiau nei per tą patį laikotarpį 2023 metais. Įmonės grynasis pelnas per pirmuosius šešis 2024 m. mėnesius pasiekė 507 tūkst. eurų, 58% daugiau nei per pirmąjį 2023 m. pusmetį.

Pozicija Lietuvos rinkoje ir toliau stiprėja

Pirmąjį šių metų pusmetį „NRD Cyber Security“ stiprino savo kibernetinio saugumo rinkos lyderės poziciją Lietuvoje. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 2024 m. pirmą pusmetį pajamos iš Lietuvos rinkos augo 79%. Su artėjančiu TIS2 direktyvos įsigaliojimu, per apžvelgiamą laikotarpį daugėjo susijusių projektų. „NRD Cyber Security“ siūlo saugumo operacijų centro paslaugas, kurių teikimo metu kibernetinio saugumo analitikai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę aktyviai analizuoja gaunamus saugumo įvykius naudodami pažangiausias technologijas. Pirmąjį pusmetį organizacija pradėjo teikti šias saugumo operacijų centro, kitaip žinomo kaip „CyberSOC“, paslaugas 5 naujiems klientams, o esami klientai pratęsė sutartis dar vienam paslaugų teikimo ciklui. 2024 m. antrasis pusmetis taip pat prasidėjo daug žadančiai – pasirašyta didelė saugumo operacijų centro paslaugų sutartis su Lietuvos banku bei pradėta plėtros į naujas rinkas veikla.

Tarptautinė plėtra grįsta stambaus masto projektais

Organizacija ne tik stiprino kibernetinio saugumo lyderės pozicijas Lietuvoje, bet ir pradėjo darbus stambiuose tarptautiniuose projektuose. „NRD Cyber Security“ ekspertai pradėjo darbus su Pasauline paštų sąjunga (Universal Post Union), kuri, didindama pasaulinio pašto sektoriaus saugumą, kuria informacijos analizės ir dalinimosi centrą (angl. ISAC). Taip pat startavo projektas Rytų Karibų jūros regiono valstybėse, kuriuo siekiama sukurti reagavimo į kibernetinius incidentus komandą. Jos paslaugomis galėtų naudotis Rytų Karibų jūros regiono valstybių organizacijos narės - Grenada, Dominika, Sent Lusija ir Sent Vinsentas ir Grenadinai. Tęsiamas ir didelės apimties kompleksinis projektas su Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA), kuriuo siekiama stiprinti ES šalių kibernetinį atsparumą. „NRD Cyber Security“ ekspertai vertina rizikas bei tikrina Lietuvos valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo pasirengimą.

„Natrix“ ir „CyberSet“ didina saugumo operacijų pajėgumus

„Natrix“ ir „CyberSet“ – kibernetinio saugumo stebėsenos ir automatizavimo produktais, kuriuos sukūrė „NRD Cyber Security“ inžinieriai, ir toliau pasitiki nacionalinės kibernetinio saugumo komandos visame pasaulyje. 2024 m. pirmąjį pusmetį „NRD Cyber Security“ ekspertai padėjo Egiptui stiprinti savo finansinio sektoriaus kibernetinį atsparumą: „Natrix“ buvo įdiegta trijuose didžiausiuose Egipto bankuose, o finansų sektoriaus kibernetinio saugumo komandai EG-FinCERT buvo atnaujinta kibernetinių incidentų aptikimo ir reagavimo į juos platforma. Antrąjį pusmetį Egipte planuojama įgyvendinti ir daugiau projektų kituose sektoriuose. Atnaujinus jau įdiegtą „CyberSet“ įrankį, Maltos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos direktoratas padidino savo reagavimo į kibernetinius incidentus brandą. Antrasis 2024 m. pusmetis tiek „Natrix“, tiek „CyberSet“ atrodo taip pat daug žadantis - atsivėrė naujos galimybės Rytų Afrikoje, kur jau diegiama „Natrix“ produkto koncepcija. Taip pat numatomi projektai Rytų Karibų jūros regione ir Bangladeše.

Iniciatyvos didinti šalių ir organizacijų kibernetinį atsparumą

Savo veikla įmonė siekia kurti saugią skaitmeninę erdvę, tad Lietuvoje ir užsienyje vykdė įvairias iniciatyvas, kurios stiprina šalių ir organizacijų kibernetinį atsparumą. Tarp jų - tarptautiniai internetiniai seminaria kibernetinio saugumo komandoms apie veiklos stiprinimą bei mokomieji straipsniai ir pranešimai, kaip organizacijoms kelti savo kibernetinio saugumo brandą. Be šiuo metu vykdomo „SOCshare“ projekto, kuriuo siekiama kelti ES veikiančių SOC brandą, pirmąjį 2024 m. pusmetį pradėtas vykdyti ir „SOCcare“ projektas. Jo tikslas – pakelti kibernetinių grėsmių žvalgybos praktikos kartelę, geriau analizuojant skaitmeninius artefaktus ir dalytis ja Rytų Europos regione ir už jo ribų.

Apie „NRD Cyber Security“

„NRD Cyber Security“ yra kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų bei technologijų įmonė. Organizacija kuria saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms ir organizacijoms, todėl įvairaus masto projektus vykdo Lietuvoje ir kitur pasaulyje. „NRD Cyber Security“ daug dėmesio skiria saugumo operacijų centrų pajėgumų kūrimui – organizacija yra sukūrusi du specializuotus kibernetinio saugumo technologinius sprendimus „Natrix“ ir „CyberSet“, kurie leidžia centralizuotai stebėti grėsmes ir automatizuoti saugumo operacijas. Įmonė taip pat teikia saugumo operacijų centro „CyberSOC“ paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o jos reagavimo į kibernetinius incidentus komanda NRD CIRT yra pilnavertė tarptautinės kibernetinio saugumo organizacijos FIRST.org narė. „NRD Cyber Security“ yra valdoma „Nasdaq“ Vilnius listinguojamos investicijų į IT verslus bendrovės „INVL Technology“.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas