Quadient lance une nouvelle application mobile permettant aux commerces de proximité d'offrir la livraison en consignes automatiques à leurs clients

Initialement disponible au Japon sous le nom de PUDO ACCESS, la nouvelle application connecte, sans intégration, les commerces de proximité au réseau ouvert de consignes intelligentes de Quadient sur la base d'un paiement à l'utilisation.





Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement d'une application mobile qui permet aux commerçants de proximité de livrer les commandes de leurs clients directement dans les consignes colis de son réseau ouvert, sans intégration spécifique. Déjà disponible sur le marché japonais sous le nom de PUDO ACCESS, cette solution innovante sera bientôt mise à la disposition des commerces de proximité dans d'autres pays, créant ainsi de la valeur au sein des communautés locales.

PUDO ACCESS a été conçu pour répondre aux besoins des petits commerçants et des grandes enseignes implantées à travers le territoire, en offrant un accès simplifié au vaste réseau de consignes Quadient, qui compte au Japon plus de 7 000 emplacements multi-transporteurs. Les consignes fonctionnent comme un centre multiservice pour la communauté locale, accueillant différents types de services au-delà des livraisons de colis des transporteurs. Avec par exemple les services de blanchisserie, de location, de recyclage et de réparation, elles ouvrent la voie à des applications plus larges pour répondre à une diversité d'entreprises locales et de besoins des clients.

Les principaux avantages de cette nouvelle application sont :

- Une expérience client améliorée pour les commerces locaux : Grâce à l'application, les commerces locaux offrent à leurs clients une alternative pratique, sûre et rapide de retrait ou de retour, même en dehors des heures habituelles d'ouverture, sans frais d'entrée.

- Facilité d'utilisation : L'application mobile permet de créer des références de commande uniques sans aucune intégration, ce qui facilite les livraisons dans les consignes.

- Flexibilité : Les commerçants peuvent placer les articles de leurs clients dans la consigne Quadient de leur choix.

Les capacités uniques de l'application soulignent la capacité de Quadient à fournir des solutions ergonomiques et optimisées pour augmenter l'adoption de son réseau de consignes et l'accessibilité à différents cas d'usage. La vision de Quadient est de transformer son réseau ouvert en centres de services qui créent de la valeur pour les communautés locales. Ses consignes automatiques sont déjà accessibles à divers opérateurs au Japon, au Royaume-Uni et en France. Quadient investit maintenant dans l'expansion de son réseau et le rend disponible pour l'utilisation de nouveaux types de services, au-delà des colis.

Benoit Berson, Directeur des solutions d'automatisation des consignes chez Quadient, a commenté : « Notre nouvelle capacité d'application mobile PUDO ACCESS est l'illustration parfaite de la stratégie de Quadient visant à étendre l'adoption de son réseau de consignes colis. Nous sommes maintenant prêts à offrir aux commerces locaux un accès fluide à notre technologie. L'accent que nous mettons sur l'innovation donne la priorité à la flexibilité, à la facilité d'utilisation et à la responsabilité environnementale. En simplifiant l'accès à nos consignes sans nécessiter d'intégrations complexes, nous permettons aux commerces locaux de petite et moyenne taille d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur offre de services, favorisant ainsi la satisfaction et la fidélisation de leurs clients. »

La vision de Quadient, rester à l'avant-garde des tendances de marché et répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs, est au cœur de sa stratégie. Avec plus de 20 800 consignes en service dans le monde, Quadient continue de transformer la livraison hors domicile en proposant une alternative plus écologique et rentable qui crée de la valeur pour les transporteurs, les commerces locaux, les hébergeurs de consignes et les consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.parcelpending.com/fr/.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

