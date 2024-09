OTTAWA, Ontario, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) annonce le lancement de la deuxième saison de son balado, Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet?, qui se concentre sur les sujets cruciaux de la cybersécurité, de la sécurité en ligne et de l’évolution des cybercrimes. Animée par la journaliste technologique canadienne primée Takara Small, cette saison de Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? est un parcours révélateur rempli de discussions passionnantes. Une multitude de sujets importants sont couverts, de notre économie à notre système de santé, et même nos élections.



En six épisodes, Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? explore les cyberattaques qui ont fait la une des journaux et qui ont touché nos institutions publiques, le rôle du gouvernement dans la cybersécurité, des histoires de personnes touchées par les cybercriminels, les enjeux élevés entourant les négociations de rançongiciels et plus encore. Les auditeur·rices recevront également des conseils d’expert·es sur la façon de se protéger des menaces en ligne en constante évolution.

La deuxième saison présente des opinions et des entrevues avec divers expert·es, dont Sami Khoury, chef du Centre canadien pour la cybersécurité, le gourou de la sécurité Bruce Schneier, David Shipley, PDG et cofondateur de Beauceron Security, Jon Ferguson, vice-président, Cyber et DNS, CIRA et plus encore. Les auditeur·rices peuvent en savoir plus à l’adresse suivante : cira.ca/podcast et s’abonner au balado Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? sur toutes les principales plateformes de balados, y compris Apple Podcasts et Spotify.

Avant le lancement de la deuxième saison, CIRA a interrogé ses membres sur leurs expériences en matière de piratage et de cybersécurité.

Faits importants

61 pour cent des membres de CIRA ont été victimes d’un piratage ou d’une escroquerie en ligne, le plus courant étant les escroqueries d’hameçonnage.

60 pour cent des membres de CIRA ne font pas confiance aux organisations privées en ce qui concerne leurs données, tandis que 39 pour cent ont une confiance modérée.

45 pour cent ont déclaré avoir été victimes de violation ou de vol de leurs données personnelles en ligne.





Citations de la direction

« Que vous le sachiez ou non, la cybercriminalité nous concerne tous/toutes. Si vous utilisez les services bancaires en ligne, si vous achetez des biens dans un site de commerce électronique ou si vous avez visité un hôpital au cours des dernières années, vous avez été exposé·e à des risques. Comment? Nous vivons à l’ère numérique où tous nos renseignements, que nous le sachions ou non, sont mis en ligne et, par conséquent, risquent d’être violés ou piratés par des malfaiteur·ses

Cette saison, nous examinons en profondeur ce que fait le Canada pour lutter contre ce danger en constante évolution et nous nous penchons sur les coins sombres et profonds du Web d’où proviennent ces menaces. » − Takara Small, animatrice, Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet?

« Bien que les cybercrimes font régulièrement les manchettes, un grand nombre de Canadien·nes ne connaissent pas la portée du problème et le risque réel associé à ces crimes. La deuxième saison de Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? explore les sujets de cybersécurité les plus pressants qui nous touchent toutes et tous, tout en fournissant des conseils d’expert·es sur ce que nous pouvons faire pour reprendre contrôle de nos activités en ligne et assurer notre sécurité. Qu’il s’agisse de menaces sur nos élections ou d’hypertrucages de l’IA, cette saison s’adresse à quiconque utilise l’Internet. » – Spencer Callaghan, directeur de la marque et des communications de CIRA

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale sans but lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible à tous·tes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos de Takara Small

Takara Small est journaliste et animatrice de radio canadienne. Elle est la chroniqueuse nationale en matière de technologie pour CBC (le radiodiffuseur public du Canada), et contributrice à la radio pour BBC Radio. De plus, elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada pour ses contributions aux médias et a récemment été nommée au Young Leaders of America Fellow.

Auparavant, elle était la rédactrice en chef du magazine Fortune et l’animatrice du balado de la CBC Death à Cryptoland, qui était le numéro un sur Apple Podcasts. Son travail a été publié dans de nombreuses publications, dont Refinery29, Metro News, Chatelaine, Mic et plus encore.