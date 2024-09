Elis : Communiqué de presse

Saint-Cloud, le 6 septembre 2024 – Elis confirme avoir fait une approche préliminaire auprès de Vestis concernant une potentielle acquisition. Elis évalue régulièrement diverses opportunités stratégiques. Il n'y a aucune garantie que ces discussions aboutissent à la signature d'une transaction ou d'un autre accord.

Toute transaction, si elle devait être conclue, serait conforme à aux l'engagements d'Elis pris vis-à-vis de ses actionnaires :

Discipline financière, en termes de montant payé pour l’acquisition ;

Maintien du statut investment grade d'Elis et levier d’endettement financier de c. 2,2x l’EBITDA ajusté en Année 1 et de c. 2,0x en Année 2 ;

Acquisition relutive sur le BNPA en Année 1.





A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 30 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

