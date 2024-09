Vaisala

Lehdistötiedote

11.9.2024

Vaisala ostaa säävakuutuksiin erikoistuneen Speedwell Climaten

Vaisala laajentaa tilauspohjaista dataliiketoimintaansa vakuutusalalle ostamalla ilmasto- ja ympäristöriskien asiantuntijan Speedwell Climate Ltd:n. Yritysoston myötä Vaisala tarjoaa uusia ratkaisuja, joilla loppuasiakkaat voivat suojautua vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta.

Speedwell Climate tarjoaa asiakkailleen dataa ja ohjelmistoja, joilla ilmastoriskejä voidaan arvioida ja siten hinnoitella sekä siirtää loppuasiakkaalta vakuutuksenantajalle. Asiakkaita ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt, sijoitusrahastot sekä vakuutuksenottajat, jotka haluavat suojata omaisuuttaan tai liiketoimintaansa ilmastoriskeiltä. Ratkaisuja käytetään myös ilmastovakuutuskorvausten käsittelyssä.

Parametrisessa vakuutuksessa loppuasiakkaat siirtävät sääolosuhteisiin liittyvät riskinsä vakuutuksen antajalle sopimalla korvauksesta silloin, kun sovittu kriittinen arvo ylitetään tai alitetaan. Tämä voi merkitä talvikaudella pitkää tuuletonta jaksoa, joka on riski tuulivoimayrityksen liiketoiminnalle, tai rankkasateita, jotka pilaavat viljasadon. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin merkitsevät kasvavaa tarvetta sää- ja ympäristöriskien vakuuttamiselle.

Kauppa vahvistaa Vaisalan asemaa ilmastotoimia mahdollistavan mittausteknologian maailmanlaajuisena johtajana. Näin Vaisala laajentaa tilauspohjaisen dataliiketoiminnan tarjontaa sekä nykyisissä että uusissa asiakassegmenteissä strategiansa mukaisesti.

"Speedwell Climaten ja Vaisala Xweatherin osaaminen ja datasetit yhdessä tuovat uusia mahdollisuuksia auttaa asiakkaita hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Sään muuttuessa yhä arvaamattomammaksi organisaatiot tarvitsevat uusia työkaluja riskiasemansa hallintaan. Toivotamme Speedwell Climaten työntekijät tervetulleiksi tiimiimme – yhdessä voimme muuttaa ilmastoahdistuksen ilmastoluottamukseksi”, kertoo Samuli Hänninen, Vaisala Xweatherin johtaja.

Vuonna 1999 perustetun Speedwell Climaten pääkonttori sijaitsee Harpendenissä Isossa-Britanniassa, ja sillä on tytäryhtiö Yhdysvalloissa. Yritys on kasvanut kannattavasti, ja se saavutti lähes 4 miljoonan punnan liikevaihdon vuonna 2023. Yrityskaupan myötä Vaisalaan siirtyy 24 työntekijää Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Speedwell Climate Ltd:n ja sen konserniyhtiöiden kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan neljännellä vuosineljänneksellä 2024.

