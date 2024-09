Quadient nommée Leader dans la matrice SPARK 2024 pour l'automatisation des comptes fournisseurs

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été listée comme Leader technologique dans la SPARK Matrix 2024 pour l’Automatisation des Comptes Fournisseurs (AP). La SPARK Matrix est une analyse détaillée du marché de l'automatisation des comptes fournisseurs réalisée par le cabinet d'analystes indépendants QKS Group. Déjà nommée Leader technologique dans la matrice SPARK 2024 pour l’Automatisation des Comptes Clients (AR) en mai 2024, c’est la deuxième année consécutive où Quadient est reconnue Leader dans ces deux domaines dans les rapports SPARK Matrix.

Quadient AP, solution basée sur le cloud, automatise les processus de comptabilité fournisseurs de bout en bout pour les équipes financières et fait partie de la plateforme d'automatisation digitale de Quadient, une suite d'outils d'automatisation financière et documentaire qui couvre également les comptes clients, les formulaires intelligents et la gestion des communications clients.

« Quadient propose une offre robuste en matière d'automatisation des comptes fournisseurs, intégrant des tableaux de bord en temps réel, des outils de reporting, des processus automatisés de capture, validation, approbation et paiement des factures. Cette offre s'adapte de manière transparente aux besoins spécifiques de chaque utilisateur métier, ce qui garantit une facilité de mise en œuvre et une intégration transparente avec les systèmes financiers et les flux de travail existants », a déclaré Nehan Jain, analyste chez QKS Group. « La plateforme d'automatisation digitale de Quadient, Quadient Hub, facilite en outre la gestion des produits et services multi-entités grâce à un partage des données facilité ».

La saisie de données assistée par IA de Quadient AP réduit le travail manuel de 83 % et permet une gestion rationalisée des bons de commande, des factures, des paiements et des dépenses par le biais d’un système central. Grâce à l'automatisation du flux de travail de Quadient AP, les responsables financiers consacrent plus de temps au travail stratégique et analytique et moins de temps aux tâches manuelles.

« Être reconnu une nouvelle fois comme un Leader Technologique dans le rapport SPARK Matrix pour l'automatisation des comptes fournisseurs reflète la progression de notre leadership sur le marché et notre engagement à proposer régulièrement des innovations à travers notre plateforme d'automatisation digitale », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Automatisation Digitale chez Quadient. « En plus d'apporter les solutions les plus efficaces et les plus puissantes de gestion des commandes et des factures à nos clients dans le monde entier, nous sommes particulièrement bien placés pour aider les entreprises à répondre aux nouvelles exigences réglementaires en matière de facturation électronique au sein de l'Union Européenne ».

Accédez gratuitement au dernier rapport (en anglais) sur https://www.quadient.com/en/resources/quadient-positioned-leader-spark-matrix-accounts-payable-automation-QKS-Group.

À propos de QKS Group ®

QKS Group est une société de conseil et d'expertise internationale qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs de transformation d'entreprise grâce à des services de conseil en stratégie commerciale et en croissance. Chez QKS Group, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de connaissances stratégiques. Nos recherches et nos services de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des perspectives stratégiques afin d'aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

