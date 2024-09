S1 2024 : Quadient annonce une solide croissance de ses revenus de +3,2 %

et une forte amélioration de la profitabilité de son activité Digital

Points clés

Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 de 534 millions d’euros, en croissance publiée de 3,2 %, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique ( 1 ) de 0,8 %

de 534 millions d’euros, en incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 0,7 % et représentent 72 % du chiffre d’affaires total

ont enregistré une croissance organique de et représentent Performance solide en Amérique du Nord (58% du chiffre d’affaires total), avec une croissance organique de 2,8 %

(58% du chiffre d’affaires total), avec une L’ EBITDA du premier semestre 2024 a atteint 111 millions d’euros , en hausse organique de 2,6 %, principalement grâce à l’amélioration de la profitabilité des activités logicielles (Digital)

du premier semestre 2024 a atteint , en hausse organique de 2,6 %, principalement grâce à (Digital) L’ EBIT courant du premier semestre 2024 a atteint 61 millions d’euros , en hausse organique de 0,3 %

du premier semestre 2024 a atteint , en hausse organique de 0,3 % Le résultat net part du Groupe s’élève à 24 millions d’euros

Amélioration du ratio de levier financier hors leasing, en baisse à 1,6x ( 2 )

Perspectives confirmées pour 2024





Lancement d’un programme de rachat d’actions d’un montant maximum de 30 millions d’euros





Paris, le 23 septembre 2024

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 et ses résultats du premier semestre de l’exercice 2024 (période close le 31 juillet 2024). Les résultats semestriels 2024 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors d’une réunion, le 20 septembre 2024.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « Quadient a réalisé une solide performance au premier semestre 2024, marquant un bon départ dans l’exécution de son nouveau plan stratégique, ‘Elevate 2030’, qui vise à atteindre 1 milliard d’euros de revenus liés aux souscriptions d’ici 2030. Les différents modules de notre plateforme SaaS d’automatisation de la communication et des processus financiers continuent d’être reconnus pour leurs spécificités techniques ainsi que pour leur facilité d’utilisation, reflétant notre approche fortement centrée sur les besoins des clients. Notre modèle économique de nature très récurrente continue d’être alimenté par de bons résultats tant dans le cross-selling que dans l’up-selling de nos solutions, par la nette surperformance de notre activité Mail, ainsi que par une solide augmentation des volumes au sein de nos réseaux ouverts de consignes colis en Europe.

Par ailleurs, la profitabilité de notre activité Digital a fortement crû, sa marge d’EBITDA ayant gagné 6 points par rapport au premier semestre 2023, ce qui illustre notre engagement à renforcer notre profil d’investissement. Confiants dans notre potentiel de création de valeur et dans notre capacité à atteindre nos objectifs à court et moyen terme, y compris notre cible en matière de levier financier pour 2026, nous annonçons aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions destiné à améliorer le retour à nos actionnaires. Plus que jamais, notre ambition est d’accélérer la trajectoire de croissance actuelle et à propulser Quadient au rang de leader de l’automatisation intelligente. »

Commentaires sur l’activité du premier semestre 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 534 millions d’euros lors du premier semestre 2024, ce qui représente une croissance publiée de 3,2 % et une croissance organique de 0,8 % par rapport au premier semestre 2023, des niveaux conformes aux attentes du Groupe. Les données publiées intègrent un effet de change positif de 1 million d’euros et un effet périmètre positif de 12 millions d’euros. Les changements de périmètre concernent les acquisitions de Daylight en septembre 2023 et Frama en février 2024. Au deuxième trimestre, la croissance organique du chiffre d’affaires a atteint +0,6 % par rapport au deuxième trimestre 2023.

Chiffre d’affaires et EBITDA par activité

Chiffre d’affaires consolidé - Premier semestre 2024

En millions d’euros S1 2024 S1 2023(a)

retraité Variation Variation organique Digital 130 120 +8,3 % +5,9 % Mail 362 353 +2,5 % (0,5) % Lockers 43 45 (4,7) % (2,5) % Total Groupe 534 517 +3,2 % +0,8 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois. Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du premier semestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au premier semestre 2024.

EBITDA et marge d’EBITDA

S1 2024 S1 2023(a)

retraité En millions d’euros EBITDA Marge d’EBITDA EBITDA Marge d’EBITDA Digital 20 15,7 % 11 9,3 % Mail 94 25,8 % 102 29,0 % Lockers (3) (6,7) % (1) (3,0) % Total Groupe 111 20,8 % 112 21,7 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois. Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, l’EBITDA du premier semestre 2023 de cette activité n’est pas comptabilisé dans l’EBITDA consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au premier semestre 2024.

Digital

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 130 millions d’euros au premier semestre 2024. Par rapport au premier semestre 2023, il est en croissance organique de 5,9 % (+5,8 % au deuxième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre 2023) et en hausse de 8,3 % en données publiées (incluant la contribution de Daylight). La croissance de l’activité est encore affectée par l’impact du report de l’implémentation de deux grands projets, annoncé au cours du troisième trimestre 2023.

A la fin du premier semestre 2024, la base de revenus récurrents annuels (ARR), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 221 millions d’euros, contre 206 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023, ce qui représente une croissance organique3 de 15,3 % sur un rythme annualisé.

Au cours du premier semestre, les revenus liés aux souscriptions ont connu une forte croissance organique, à +8,7 %. Ils représentent désormais 82 % du chiffre d’affaires de l’activité Digital, progressant à nouveau par rapport à la proportion de 80 % qui était la leur au premier semestre 2023. La proportion de clients abonnés en mode SaaS atteint 83 % à la fin du premier trimestre 2024.

L’EBITDA de l’activité Digital a atteint 20 millions d’euros au cours du premier semestre ce qui représente un taux de marge d’EBITDA de 15,7 % en progression de 6,4 points par rapport au premier semestre 2023. La forte amélioration de la profitabilité s’est donc poursuivie, soutenue par la conjugaison de la croissance des revenus liés aux souscriptions et des avantages liés à la taille de la plateforme, et ce, malgré les nouveaux investissements réalisés tant dans la commercialisation que dans l’innovation. La profitabilité devrait continuer à s’améliorer sur l’ensemble de l’exercice 2024.

En termes d’acquisition de nouveaux clients, l’activité Digital a continué de profiter d’une bonne dynamique commerciale, soutenue par un niveau élevé de ventes croisées avec l’activité Mail, y compris la signature de plusieurs gros contrats (notamment un contrat supérieur à 1 million de dollars) en Amérique du Nord. Le troisième trimestre a bien débuté pour l’activité Digital avec l’enregistrement du gain d’un nouveau contrat important avec une compagnie d’assurance américaine d’une valeur de plus de 7 millions de dollars sur une durée de 5 ans. Pour ce qui concerne la future réglementation européenne sur la facturation électronique, Quadient est désormais officiellement immatriculée Plateforme de Dématérialisation Partenaire en France.

En matière de développement de la clientèle existante, l’enregistrement de tous les clients éligibles sur la plateforme cloud Quadient Hub est désormais terminé. La priorité continue d’être l’accélération de la commercialisation de modules supplémentaires auprès des clients existants. De plus, de nouveaux partenariats, notamment avec Microsoft business central et Sage200 (solutions ERP) mais aussi avec Stripe (solution de paiement) ont été noués. Enfin, le taux de résiliation des clients de l’activité Digital a continué de baisser et s’établit désormais à un niveau bien inférieur à 5 %.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 362 millions d’euros au premier semestre 2024, en repli de seulement 0,5 % en organique (-0,8% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2023). En données publiées, l’activité a enregistré une croissance de 2,5 % grâce à la contribution de Frama.

Les ventes d’équipements ont enregistré une croissance organique de 4,8 % au cours du premier semestre 2024, avec une contribution particulièrement positive de l’Amérique du Nord, portée notamment par la décertification en cours. La volonté d’investir dans le renouvellement de l’offre produits continue de soutenir le placement de nouveaux produits, comme en témoigne la nouvelle progression du taux de pénétration des nouveaux équipements qui atteignait 36,6 % de la base installée à la fin du premier semestre 2024 contre 31,5 % à la fin de l’exercice 2023.

Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 68 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail, ont enregistré un recul organique limité de 2,8 % au cours du premier semestre 2024.

L’EBITDA de l’activité Mail a atteint 94 millions d’euros au cours du premier semestre 2024. Rapporté au chiffre d’affaires, le taux de marge d’EBITDA a atteint 25,8%, en recul de 3,2 points par rapport au premier semestre 2023. Le niveau de profitabilité de l’activité Mail a été affecté par la proportion plus élevée de ventes d’équipements ainsi que par l’impact dilutif de l’acquisition de Frama dont la performance devrait s’améliorer significativement à compter de 2025.

Grâce à l’attention portée à l’acquisition de nouveaux clients, l’activité Mail de Quadient continue de surperformer l’ensemble du marché. L’activité commerciale du Mail devrait continuer à se montrer résiliente au cours du troisième trimestre. L’objectif reste l’amélioration de la base installée.

En matière de développement de la clientèle existante, les ventes croisées sont restées soutenues, notamment aux Etats-Unis, avec la signature de plusieurs gros contrats. Enfin, l’activité Mail a bénéficié de l’impact positif de la décertification en cours des anciennes générations de systèmes d’affranchissement aux Etats-Unis.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 43 millions d’euros au premier semestre 2024, ce qui représente un recul organique de 2,5 % (-1,8% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2023) et une baisse de 4,7 % en données publiées par rapport au premier semestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 5,3 % au cours du premier semestre 2024, bénéficiant de l’augmentation de la base installée et de la solide montée en puissance des volumes de colis au sein des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France. Celle-ci est portée par le nombre croissant de transporteurs s’étant engagés à utiliser les réseaux ouverts de consignes Quadient. Cependant, la modification des contrats commerciaux avec Yamato au Japon intervenue au troisième trimestre 2023 – mettant désormais l’accent sur le taux d’utilisation des consignes par opposition au modèle locatif précédent – continue de peser pour le moment sur les revenus liés aux souscriptions. Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 65 % du chiffre d’affaires de l’activité Lockers au premier semestre 2024 contre 61 % au premier semestre 2023.

Les revenus non récurrents (ventes d’équipements et de licences, des services professionnels), ont été en baisse organique de 15,1 % au premier semestre 2024. Les ventes d’équipements restent affectées par le ralentissement du nombre d’installations de nouvelles consignes en Amérique du Nord.

Au 31 juillet 2024, la base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 21 400 unités dans le monde contre environ 20 200 unités à la fin de l’exercice 2023, reflétant une accélération du rythme d’installation de nouvelles consignes, notamment au Royaume-Uni, grâce aux partenariats signés par Quadient pour installer ces consignes dans de nouveaux emplacements appropriés.

L’EBITDA de l’activité Lockers a atteint (3) millions d’euros au premier semestre 2024. Le taux de marge d’EBITDA apporté au chiffre d’affaires a quant à lui atteint (6,7) % en repli de 3,7 points par rapport au premier semestre 2023. Cette détérioration du taux de marge d’EBITDA s’explique principalement par l’impact négatif du changement de contrat commercial avec Yamato au début du second semestre 2023 concernant la base installée japonaise.

Concernant l’acquisition de nouveaux clients, Quadient accélère le rythme d’installation des consignes en réseau ouvert en Europe, principalement en France et au Royaume-Uni. Ceci est facilité par les nouveaux contrats signés pour sécuriser des emplacements premium mais aussi par la réaffectation de consignes existantes. A l’inverse, la tendance reste faible en Amérique du Nord.

En matière d’expansion des revenus de la base clients, les volumes ont fortement augmenté dans les réseaux ouverts, aussi bien pour le retrait que pour l’envoi de colis. L’activité Lockers est également soutenue par le développement de nouveaux usages innovants, comme illustré par le partenariat noué avec KeyNest au Royaume-Uni (dépôt et retrait de trousseaux de clés) qui apporte des volumes supplémentaires dans le réseau ouvert.

REVUE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros S1 2024 S1 2023(a)

retraité Change Chiffre d’affaires 534 517 + 3,2 % Marge brute 399 387 + 3,2 % En % du chiffre d’affaires 74,4 % 74,8 % EBITDA 111 112 (1,1) % Marge d’EBITDA 20,8 % 21,7 % Résultat opérationnel courant 61 65 (6,0) % Marge d’EBIT courant 11,5 % 12,6 % Charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles (16) (6) n/a Résultat opérationnel 45 59 (24,4) % Résultat financier (21) (16) + 32,3 % Résultat avant impôts 24 43 (45,4) % Impôts sur les bénéfices 2 (6) n/a Résultat net des activités poursuivies 26 37 (31,0) % Résultat net des activités abandonnées (1) (0) n/a Résultat net part du Groupe 24 36 (32,8) % Résultat net par action 0,71 1,05 n/a Résultat net dilué par action 0,71 1,05 n/a (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois. Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, la contribution du premier semestre 2023 de cette activité n’est pas comptabilisés dans le résultat consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au premier semestre 2024.

Le taux de marge brute a très légèrement fléchi, passant de 74,8 % au premier semestre 2023 à 74,4 % au cours du premier semestre 2024 du fait d’une légère augmentation du coût des ventes et de l’impact de l’acquisition de Frama.

L’EBITDA(4) du Groupe a atteint 111 millions d’euros au premier semestre 2024, un niveau quasiment stable par rapport à l’EBITDA du premier semestre 2023. L’EBITDA a néanmoins enregistré une croissance organique de 2,6 % grâce à la solide amélioration de l’EBITDA de l’activité Digital, ayant plus que compensé la moins bonne performance de l’EBITDA de l’activité Mail. Le taux de marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 20,8 % au premier semestre 2024 contre 21,7% au premier semestre 2023.

Les amortissements et dépréciations ont atteint 50 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 47 millions d’euros au premier semestre 2023. Ceci résulte notamment du niveau légèrement plus élevé des amortissements de la base croissante de consignes colis détenues par Quadient.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) a atteint 61 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 65 millions d’euros au premier semestre 2023. Il est en baisse de 6,0 % en données publiées et en croissance organique de 0,3 %. La marge opérationnelle courante s’établit à 11,5% du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023.

Les charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles se sont élevées à 16 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 6 millions d’euros au premier semestre 2023. Le premier semestre 2024 a été affecté par une charge de sortie d’actifs du fait de l’abandon d‘un projet informatique et par des dépréciations de droits d’utilisation liées à une nouvelle optimisation du parc de bureaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Après prise en compte de ces éléments non courants, le résultat opérationnel a atteint 45 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 59 millions d’euros au premier semestre 2023.

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier est passé de 15 millions d’euros au premier semestre 2023 à 20 millions d’euros au premier semestre 2024, la part à taux variables de la dette de Quadient (environ un tiers de la dette du Groupe) ayant subi l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont représenté une charge de 1 million d’euros au premier semestre 2024, un montant équivalent à celui du premier semestre 2023. Au total, le résultat financier net a représenté une charge de 21 millions d’euros au premier semestre 2024 contre une charge de 16 millions d’euros comptabilisée au premier semestre 2023.

Quadient a enregistré un produit d’impôt de 2 millions d’euros au premier semestre 2024, bénéficiant de l’effet positif de transferts internes de propriété intellectuelle. Au premier semestre 2023, la charge d’impôt s’était élevée à 6 millions d’euros.

Le résultat net des activités abandonnées, qui correspondent à la filiale italienne dédiée à l’activité Mail, s’est élevé à (1) million d’euros au premier semestre 2024, ce montant incluant des charges supplémentaires liées au processus en cours de mise en vente de cette filiale.

Le résultat net part du Groupe après intérêts minoritaires s’élève ainsi à 24 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 36 millions d’euros au premier semestre 2023.

Le résultat net par action des activités poursuivies ressort à 0,74 euro au premier semestre 2024 contre 1,06 euro au premier semestre 2023 (1,05 euro par action sur une base diluée(5)).

Le résultat net part du Groupe par action ressort quant à lui à 0,71 euro au premier semestre 2024 contre 1,05 euro au premier semestre 2023. Le résultat net part du Groupe dilué par action(5) ressort à 0,71 euro au premier semestre 2024 contre 1,05 euro au premier semestre 2023. L’impact des instruments dilutifs est relutif, le résultat dilué est de ce fait ramené au résultat de base.

Génération de trésorerie

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une flux net négatif de trésorerie de 19 millions d’euros au cours du premier semestre 2024 contre un flux net négatif de 55 millions d’euros au cours du premier semestre 2023. Cette amélioration témoigne d’un meilleur niveau de collecte de trésorerie. Le Groupe a également bénéficié au premier semestre 2024 de l’effet positif et non récurrent de décalages de paiement de TVA.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement atteint 591 millions d’euros au 31 juillet 2024 contre 598 millions d’euros au 31 janvier 2024 (une baisse organique modeste de 1,0 %), reflétant la solide performance réalisée par l’activité Mail. Tout en participant à la génération future de revenus récurrents, la hausse attendue du portefeuille de créances leasing liée aux bonnes performances en matière de placements de nouveaux équipements se traduira par un flux de trésorerie négatif au second semestre 2024. A fin juillet 2024, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait autour de 1,2 %, contre 1,3 % six mois plus tôt.

Les intérêts financiers et impôts payés ont augmenté légèrement à 38 millions d’euros au cours du premier semestre 2024 contre 35 millions d’euros au premier semestre 2023. La variation s’explique principalement par des taux d’intérêt moyens plus élevés au premier semestre 2024 qu’au premier semestre 2023.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 46 millions d’euros au premier semestre 2024, un niveau stable par rapport au premier semestre 2023, l’augmentation des investissements en équipements placés en location ou dédiés aux réseaux ouverts de consignes colis ayant compensé le non-renouvellement de baux de bureaux (investissements IFRS 16). Les investissements dédiés à l’activité Digital on atteint 12 millions d’euros au premier semestre 2024, en légère hausse par rapport aux 11 millions d’euros du premier semestre 2023 et principalement alloués à la R&D. Les investissements dédiés à l’activité Mail ont décru, passant de 25 millions d’euros au premier semestre 2023 à 22 millions d’euros au premier semestre 2024, du fait de moindres investissements liés au renouvellement des baux de bureaux (IFRS 16). Les investissements dédiés à l’activité Lockers ont crû, passant de 10 millions d’euros au premier semestre 2023 à 13 millions d’euros au premier semestre 2024 reflétant le déploiement des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France.

Au total, les flux de trésorerie après investissements ont représenté un flux positif de 3 millions d’euros au premier semestre 2024 contre un flux négatif de 15 millions d’euros au premier semestre 2023.

Levier financier et position de liquidité

L’endettement net est en très légère augmentation, s’élevant à 726 millions d’euros au 31 juillet 2024, contre 709 millions d’euros au 31 janvier 2024. En juin 2024, le Groupe a étendu d’une année supplémentaire, soit jusqu’à 2029, la maturité de sa ligne de crédit revolving d’un montant de 300 millions d’euros. En juillet 2024, Quadient a procédé à de nouveaux rachats partiels de son emprunt obligataire à échéance 2025 pour un montant de 7 millions d’euros, réduisant l’encours de cet emprunt à 260 millions d’euros.

Le Groupe n’a pas d’échéance de dette significative avant 2025, date correspondant à la maturité de son emprunt obligataire portant un coupon annuel de 2,25%.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) est resté à peu près stable, passant de 2,9x(2) au 31 janvier 2024 à 3,0x(2) au 31 juillet 2024. Hors leasing, le ratio de levier financier s’est en revanche légèrement amélioré, passant de 1,65x(2) au 31 janvier 2024 à 1,6x(2) au 31 juillet 2024.

Au 31 juillet 2024, le Groupe disposait d’une forte position de liquidité d’un montant de 494 millions d’euros, répartis entre 194 millions d’euros de trésorerie disponible et 300 millions d’euros de ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2029.

Les fonds propres s’établissent à 1 064 millions d’euros au 31 juillet 2024 contre 1 069 millions d’euros au 31 janvier 2024. Le ratio d’endettement(6) s’élève à 68,2% au 31 juillet 2024.

FILIALE ITALIENNE DÉDIÉE A L’ACTIVITE MAIL

Suite à la reclassification de la filiale italienne de Quadient dédiée à l’activité Mail en activités abandonnées dans les comptes annuels 2023, conformément à la norme IFRS 5, un accord en vue de sa cession a été signée en juillet 2024 avec un distributeur local d’équipements de courrier.

ALLOCATION DU CAPITAL

Conformément à sa politique d’allocation du capital, Quadient a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 30 millions d’euros, à exécuter sur une période de 18 mois7 maximum.

Cette opération vise à améliorer le rendement pour les actionnaires. Elle démontre également la confiance de Quadient dans le potentiel de création de valeur de son nouveau plan stratégique « Elevate to 2030 », dans sa capacité d’atteindre son objectif de levier financier hors leasing pour 20268 et s'inscrit dans le cadre de sa politique disciplinée d'allocation du capital

Un communiqué de presse dédié à l’annonce de ce programme de rachat d’actions est diffusé ce jour, concomitamment à ce communiqué dédié aux résultats semestriels 2024.

PERSPECTIVES

La croissance organique enregistrée au cours du premier semestre 2024 étant en ligne avec les attentes du Groupe, Quadient confirme attendre un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant (EBIT courant) en croissance organique sur l’ensemble de l’exercice 2024.

Le second semestre 2024 bénéficiera d’une base de comparaison plus favorable pour les activités Digital et Lockers, puisque la croissance ne sera plus affectée par l’impact négatif du retard dans la mise en œuvre de deux grands contrats SaaS, ni par le changement de contrat commercial avec Yamato intervenu au début du second semestre

2023.FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2024

Le 17 juin 2024, Quadient a annoncé que son Assemblée générale mixte s’est déroulée le 14 juin 2024 sous la présidence de Monsieur Didier Lamouche. L’ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, avec un taux de participation de 74,19 % (quorum pour les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire).

L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur pour une durée de trois ans de Madame Hélène Boulet-Supau, Messieurs Geoffrey Godet, Richard Troksa et de Vincent Mercier pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025. L’Assemblée générale a également approuvé la cooptation puis le renouvellement du mandat d’administrateur pour une durée de trois ans de Bpifrance Investissement, représenté par Emmanuel Blot.

Quadient étend son réseau ouvert de consignes colis sur de nouveaux sites à forte fréquentation au Japon, en intégrant les consignes de JR East Smart Logistics

Le 21 juin 2024, Quadient a annoncé une importante extension de son réseau de casiers ouverts au Japon grâce à un partenariat stratégique avec JR East Smart Logistics Co, Ltd., la branche logistique de la grande compagnie ferroviaire japonaise. Cette collaboration intègre les fonctionnalités avancées de Quadient en matière de livraison et de collecte de colis dans le système multifonctionnel existant de JR East, Multi E-Cube, présent à travers le vaste réseau ferroviaire du Japon. C'est la première fois que Quadient déploie ses fonctionnalités intelligentes sur un réseau tiers de consignes, ce qui souligne sa capacité à déployer un écosystème logistique ouvert et interopérable avec de nouvelles approches.

Quadient enregistre un succès des ventes croisées en Amérique du Nord, renforçant sa vision stratégique

Le 2 juillet 2024, Quadient a annoncé que près de 50% des grands contrats signés en mai en Amérique du Nord avec des clients d'automatisation du courrier incluaient des applications d’automatisation digitale, soulignant l'impact crucial de ses solutions logicielles sur les décisions clients. De plus, deux tiers de ces contrats de ventes croisées, obtenus par les équipes courrier de Quadient, comportaient à la fois des systèmes d'automatisation du courrier et des solutions digitales, atteignant ainsi un taux d'intégration de plus de 60%.

Quadient lance une nouvelle application cloud pour aider les petites entreprises dans leurs processus de gestion du courrier

Le 4 juillet 2024, Quadient a annoncé le lancement de Secure Barcode une application cloud conçue pour renforcer la sécurité des communications clients physiques via la création et l'intégration fluide de codes-barres dans les documents. Cette solution innovante est conçue pour les petites entreprises qui démarrent l’adoption de solutions digitales dans le traitement de leur courrier, et offre des bénéfices immédiats en matière de gestion des documents et d'efficacité opérationnelle.

Quadient et le groupe Punch Pubs s'associent pour améliorer l'accès aux consignes colis au cœur des quartiers britanniques

Le 11 juillet 2024, Quadient a annoncé la signature d’un nouveau contrat significatif avec Punch Pubs, une entreprise leader dans le secteur des pubs au Royaume-Uni. Ce nouveau partenariat prévoit le déploiement du réseau ouvert Parcel Pending de Quadient dans 1 261 établissements gérés par Punch Pubs, permettant ainsi aux collectivités locales d’avoir une meilleure accessibilité à un service pratique de livraison et retour de colis en consignes automatiques. Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie de croissance durable, en s'appuyant sur le parc commercial national de Punch Pubs pour apporter aux populations locales des services à forte valeur ajoutée.

Déjà plus d’un million et demi d'étudiants américains reçoivent leurs colis dans les consignes automatiques de Quadient

Le 25 juillet 2024, Quadient a annoncé avoir franchi le cap des 250 universités équipées de ses consignes automatiques aux Etats-Unis. Désormais plus d'un million et demi d'étudiants chaque année utilisent les consignes Parcel Pending de Quadient sur l'ensemble de ces campus.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient reconnue pour la première fois comme acteur majeur dans l'IDC MarketScape pour les logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les PME et TPE

Le 14 août 2024, Quadient a annoncé avoir été nommée Acteur Majeur pour la première fois dans deux rapports IDC MarketScape : IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les PME 2024 (doc # US52378624, juillet 2024) et IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les TPE 2024 (doc # US52378824, juillet 2024).

Quadient signe un contrat majeur en Amérique du Nord, soulignant sa force d’intégration de solutions d’automatisation des communications digitales et du courrier

Le 28 août 2024, Quadient a annoncé la signature d’un nouveau contrat majeur avec un leader mondial des services financiers en Amérique du Nord. Le contrat d'une valeur d'environ 1,4 million d'euros par an a été signé pour une période initiale de trois ans. Ce succès met en lumière la capacité de Quadient à répondre aux besoins complexes de communication des grandes organisations, en s’appuyant sur son large portefeuille de plateformes d'automatisation digitale et de traitement du courrier, complété par des services de conseil et professionnels de haut niveau.

Quadient lance une nouvelle application mobile permettant aux commerces de proximité d'offrir la livraison en consignes automatiques à leurs clients

Le 4 septembre 2024, Quadient a annoncé le lancement d'une application mobile qui permet aux commerçants de proximité de livrer les commandes de leurs clients directement dans les consignes colis de son réseau ouvert, sans intégration spécifique. Déjà disponible sur le marché japonais sous le nom de PUDO ACCESS, cette solution innovante sera bientôt mise à la disposition des commerces de proximité dans d'autres pays, créant ainsi de la valeur au sein des communautés locales.

Passage des entreprises à la facturation électronique en France : Quadient officiellement immatriculée Plateforme de Dématérialisation Partenaire

Le 12 septembre 2024, Quadient a annoncé son immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) sous le numéro 0060. Cette immatriculation, attribuée le 12 septembre 2024 par le Service d’Immatriculation des PDPs de la Direction Générale des Finances Publiques, reconnaît que Quadient répond à l’ensemble des exigences de la nouvelle loi de finances et est ainsi autorisée à participer à la prochaine phase de tests d'interopérabilité avec la plateforme de l’administration fiscale, dès lors qu’elle sera rendue disponible.

Quadient nommée Leader dans la matrice SPARK 2024 pour l'automatisation des comptes fournisseurs

Le 19 septembre 2024, Quadient a annoncé avoir été listée comme Leader technologique dans la SPARK Matrix 2024 pour l’Automatisation des Comptes Fournisseurs (AP). La SPARK Matrix est une analyse détaillée du marché de l'automatisation des comptes fournisseurs réalisée par le cabinet d'analystes indépendants QKS Group. Déjà nommée Leader technologique dans la matrice SPARK 2024 pour l’Automatisation des Comptes Clients (AR) en mai 2024, c’est la deuxième année consécutive où Quadient est reconnue Leader dans ces deux domaines dans les rapports SPARK Matrix.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Le webcast sera accessible en cliquant sur le lien suivant : Webcast.

La conférence téléphonique sera accessible aux numéros suivants :

▪ France : +33 (0) 1 70 37 71 66;

▪ États-Unis : +1 786 697 3501;

▪ Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200.

Mot de passe : Quadient

Le webcast restera accessible en réécoute sur le site Internet du Groupe, rubrique Relations Investisseurs, pendant un délai de 1 an.

Agenda financier

27 novembre 2024 : Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)





A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)6 42 37 54 17 /+33 (0)6 14 08 29 81

isabelle.laurent@omnicomprgroup.com

fabrice.baron@ omnicomprgroup.com Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

ANNEXES

Digital : nouveau nom pour Intelligent Communication Automation

Mail : nouveau nom pour Mail-Related Solutions

Lockers : nouveau nom pour Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre et du deuxième trimestre 2024

Chiffre d’affaires consolidé par géographie – Premier semestre 2024

En millions d’euros S1 2024 S1 2023(a)

retraité Variation Variation organique Amérique du Nord 308 295 + 4,1 % + 2,8 % Principaux pays européens(b) 182 173 + 4,9 % (1,6) % International(c) 45 49 (8,0) % (2,5) % Total Groupe 534 517 + 3,2 % + 0,8 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du premier semestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au premier semestre 2024.

(b) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie (hors Mail), Royaume-Uni et Suisse.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Chiffre d’affaires consolidé par solution – Deuxième trimestre 2024

En millions d’euros T2 2024 T2 2023(a)

retraité Variation Variation organique Digital 66 61 + 8,1 % + 5,8 % Mail 183 179 + 2,4 % (0,8) % Lockers 23 24 (3,2) % (1,8) % Total Groupe 273 264 + 3,3 % + 0,6 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du deuxième trimestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au deuxième trimestre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé par solution – Deuxième trimestre 2023

En millions d’euros T2 2024 T2 2023(a)

retraité Variation Variation organique Amérique du Nord 157 150 + 4,9 % + 3,2 % Principaux pays européens(b) 93 89 + 4,2 % (1,8) % International(c) 22 25 (10,1) % (5,8) % Total Groupe 273 264 + 3,3 % + 0,6 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois. Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du deuxième trimestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au deuxième trimestre 2024.

(b) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie (hors Mail), Royaume-Uni et Suisse.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

États financiers – Résultats du premier semestre 2024

Compte de résultat consolidé

En millions d’euros S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) S1 2023

retraité

(exercice clos

le 31 juillet 2023) Chiffre d’affaires 534 517 Coûts des ventes (135) (131) Marge Brute 399 387 Frais de recherche et développement (31) (31) Frais commerciaux et de marketing (143) (139) Frais administratifs et généraux (97) (90) Frais de service et d’assistance (58) (55) Intéressement, paiement en actions (5) (3) Charges liées aux acquisitions (4) (3) Résultat opérationnel courant 61 65 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (16) (6) Résultat opérationnel 45 59 Résultat financier (21) (16) Résultat avant impôt 24 43 Impôts sur les bénéfices 2 (6) Quote-part de résultat des SME 0 (0) Résultat net des operations poursuivies 26 37 Résultat net des opérations abandonnées (1) (0) Résultat net 25 37 Dont Intérêts minoritaires



1



1 Résultat net part du Groupe 24 36

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) FY 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) Ecarts d’acquisition 1 089 1 082 Immobilisations incorporelles 118 121 Immobilisations corporelles 158 156 Autres actifs financiers non courants 66 65 Autres créances non courantes 2 2 Créances de leasing 591 598 Impôts différés actifs 47 17 Stocks 71 67 Créances 193 228 Autres actifs courants 74 84 Trésorerie et équivalent de trésorerie 194 118 Instruments financiers courants 2 2 Actifs détenus en vue de la vente 11 9 TOTAL ACTIF 2 617 2 550





Passif

En millions d’euros S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) FY 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) Capitaux propres 1 064 1 069 Provisions pour risques et charges non courantes 15 12 Dettes financières non courantes 552 715 Dettes financières courantes 329 66 Obligations locatives 39 46 Autres dettes non courantes 4 2 Impôts différés passifs 119 104 Instruments financiers 4 5 Dettes d’exploitation 69 79 Produits constatés d’avance 190 212 Autres passifs courants 219 225 Passifs détenus en vue de la vente 13 15 TOTAL PASSIF 2 617 2 550

Tableau de flux de trésorerie simplifié





En millions d’euros S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) S1 2023

retraité

(exercice clos

le 31 juillet 2023) EBITDA 111 112 Autres éléments de la capacité d’auto-financement (11) (7) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 100 105 Evolution du besoin en fonds de roulement (19) (55) Variation nette des créances de leasing 6 16 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 87 66 Intérêts financiers et impôts payés (38) (35) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 49 31 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (46) (46) Flux de trésorerie nets après investissements 3 (15) Incidence des variations de périmètre (8) 0 Autres 0 (0) Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions (5) (15) Dividendes versés 0 (0) Variation des dettes et autres 64 25 Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement 64 25 Incidence des taux de change sur la trésorerie (0) 1 Trésorerie nette provenant des opérations abandonnées 2 (1) Variation de trésorerie nette 60 10





Les données présentées ne tiennent pas compte de la filiale italienne Mail reclassée en tant qu'activité abandonnée en 2023.

(1) Le chiffre d’affaires du S1 2024 est comparé au chiffre d’affaires du S1 2023, auquel est ajouté, pro rata temporis, le chiffre d’affaires de Daylight et Frama pour un montant consolidé de 12 millions d’euros. L’impact de change est positif pour un montant de 1 million d’euros.

(2) En incluant IFRS 16

(3) L’ARR de la fin du premier semestre 2024 a été affecté par un effet devises négatif de 0,2 million d’euros par rapport au 31 janvier 2024.

(4) EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels

(5) Pour le premier semestre 2024, le nombre moyen d’actions est de 33 950 930. Le nombre d’action sur une base diluée est de 34 487 900.

(6) Dette nette / fonds propres

(7) Sous réserve du renouvellement des autorisations de rachat d’actions lors de l’Assemblée générale annuelle 2025

(8) Objectif de ratio d’endettement financier hors leasing de 1.5x en FY 2026

Pièce jointe