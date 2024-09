Lleida.net cubre el 100% de su plan de fidelidad, en una transacción superior a los 225.000 euros

Madrid, 24 de septiembre.- La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLN) (OTCQX:LLEIF) ha cerrado exitosamente el 100% del "Plan Lleida.net 2024", lanzado por su CEO, Sisco Sapena, para recompensar la fidelidad de empleados, accionistas y partners de la compañía.



El Plan de Venta de Acciones fuera de Mercado ha cubierto la totalidad de 100.000 acciones iniciales, y 100.000 adicionales, a un precio de 1,145 euros.



El monto total de la operación es de 226.356 euros.



En el marco de la transacción, además de una acción, los accionistas adquieren cuatro opciones de compra ejecutables en los próximos dos años al mismo precio.



Tras el cierre de la operación, Sisco Sapena continúa siendo el máximo accionista de Lleida.net, y controla el 34,64% de las acciones de la compañía; 33,89% de forma directa y 0,75% de forma indirecta.



La empresa registró, en el primer semestre del 2024, ventas por valor de 9,57 millones de euros, o un 10% por encima de las registradas en el primer semestre del 2023.



Este avance, que se sostiene a lo largo de la práctica totalidad de las línea de negocio de la empresa, es consecuencia de los cambios estructurales puestos en marcha por la empresa a finales del 2023 y principios del 2024, y que ya están consolidados dentro de la compañía.



Al cierre del primer semestre del año, el EBITDA de la empresa ascendió a 1,43 millones de euros, o un 458% por encima de la cifra registrada en el mismo semestre del 2023.



Lleida.net, fundada en 1995, cotiza en bolsa desde el año 2015. Tiene presencia en BME Growth en Madrid, Euronext Growth en París y OTC Markets en Nueva York, así como en Frankfurt.



La empresa presentó, el pasado mes de noviembre del 2023, un Plan de Recuperación Integral con el objetivo de volver a situar a la empresa en la senda del crecimiento, como demuestran estos datos.



La empresa ha recibido más de 300 patentes por parte de 60 países por sus innovaciones en materia de notificación, contratación y firma electrónica certificadas, y está considerada uno de los líderes de la industria.





