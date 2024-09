Quadient signe un contrat de plusieurs millions d’euros avec un assureur mondial pour transformer ses communications clients

L'accord d’un montant de 6,5 millions d'euros sur une période initiale de 5 ans prévoit l'adoption de Quadient Inspire en infogérance





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros avec l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens et de sinistres cotés en bourse. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l'assureur basé aux États-Unis adoptera Quadient Inspire, la plateforme lauréate de Quadient pour la gestion des communications clients (CCM), en infogérance. La plateforme centralisée permettra de rationaliser et d'optimiser les communications clients dans l'ensemble de ses opérations mondiales.

Cette importante compagnie d'assurance mondiale opère dans plus de 50 pays sur tous les continents. Elle rencontrait de nombreux défis dans la gestion des nombreux modèles de communication client, issus d'un éventail complexe de systèmes existants ou développés en interne. Après un processus d'évaluation approfondi incluant des démonstrations de produits, des preuves de concept et des projets pilotes, l'assureur a choisi Quadient parmi plusieurs fournisseurs pour son expertise inégalée dans la gestion de déploiements à grande échelle, ainsi que pour l'excellence de sa plateforme de CCM. L'adoption de Quadient Inspire permettra de consolider près de 70 000 modèles de communication et de supprimer plusieurs systèmes obsolètes, et être ainsi réactifs aux évolutions du marché tout en garantissant la conformité de ses communications dans l'ensemble de ses opérations internationales.

« Nous sommes honorés d'avoir gagné la confiance de l'un des plus grands assureurs au monde, à l'heure où il s'engage dans une transformation fondamentale de ses communications clients », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions Digitales chez Quadient. « Ce choix témoigne de leur confiance dans notre capacité à mettre en œuvre des projets complexes et à grande échelle. L'adoption d'une plateforme unifiée leur permet de rationaliser leurs opérations et de préparer leur réussite à long terme. Ce partenariat souligne la force de notre technologie, mais plus important encore, il reflète la confiance et l'esprit de collaboration que nous établissons avec nos clients lorsque nous œuvrons ensemble à une vision commune de l'avenir ».

La plateforme globale de Quadient, basée sur le cloud, permettra non seulement de simplifier la gestion des communications complexes, mais aussi de libérer les équipes informatiques de l'assureur de la charge liée à la gestion des applications, à l'hébergement et à la maintenance tout au long du cycle de vie du produit. Avec une vaste équipe d'experts certifiés, Quadient est bien placée pour aider les organisations mondiales à faire évoluer leurs communications au fil du temps, en se focalisant sur l'innovation, la résilience et l'efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus sur Quadient Inspire, visitez le site https://www.quadient.com/fr/communications-clients/inspire-platform.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

