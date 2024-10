MADD Canada et KAG Canada aident les jeunes à faire des choix responsables grâce au nouveau Programme scolaire 

EDMONTON, Alberta, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les collisions de la route sont l’une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. MADD Canada et KAG Canada s’attaquent au problème en veillant à ce que la conduite sobre et sécuritaire soit intégrée au programme d’études 2024-2025 par l’entremise du Programme scolaire de MADD Canada.



Ce Programme scolaire consiste en des présentations éducatives d’une heure qui s’adressent aux élèves de la 7e à la 12e année. Des milliers d’élèves aux quatre coins du pays assistent à des présentations de ce programme qui vise à réduire la conduite avec capacités affaiblies en leur transmettant des messages puissants sur les conséquences de l’alcool et de la drogue au volant. Les présentations leur inculquent également les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d’une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

Les présentations comprennent une mise en scène fictive intitulée « Une dernière danse » qui illustre ce qui peut arriver lorsqu’une personne conduit avec les capacités affaiblies et la vitesse à laquelle une vie peut être changée à tout jamais. Elles comprennent également des éléments pédagogiques enrichis permettant d’offrir une expérience plus interactive et immersive aux élèves. Les présentations se terminent par les témoignages de réelles victimes de la conduite avec les capacités affaiblies.

« Notre Programme scolaire ne vise pas uniquement à présenter de l’information — il vise également à avoir un impact concret sur la vie des élèves », a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère Beryl a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Nous tenons à ce que les jeunes saisissent pleinement la gravité des conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et qu’ils se sentent capables de faire des choix sécuritaires. Nous remercions notre commanditaire national, KAG Canada, de son soutien à la diffusion de ces messages vitaux dans les écoles de tout le Canada. KAG Canada finance directement 75 présentations du programme. »

MADD Canada et KAG Canada se joindront aujourd’hui aux élèves et au personnel de l’école Laurier Heights à Edmonton pour une présentation spéciale d’« Une dernière danse ».

« KAG se voue à la promotion de la sécurité routière et nous sommes fiers de travailler en partenariat avec MADD Canada dans le cadre de cette initiative essentielle », a expliqué Grant Mitchell, président et chef des opérations de KAG. « Par cette commandite du Programme scolaire, nous investissons dans l’avenir de nos jeunes et nous veillons à ce qu’ils possèdent les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour faire des choix responsables. Ensemble, nous pouvons avoir une incidence considérable sur la réduction de la conduite avec capacités affaiblies. »



KAG Canada est un commanditaire national de MADD Canada depuis 2012. Étant l’une des plus importantes entreprises de transport de l’Amérique du Nord, le partenariat entre KAG Canada et MADD Canada est véritablement intentionnel et reflète l’engagement mutuel de ces deux organismes à l’égard de la sécurité routière. Comme des milliers de camionneurs professionnels et employés de KAG Canada circulent sur le réseau routier 24 heures par jour, 7 jours sur 7, la compagnie s’est engagée à améliorer la sécurité routière pour toutes les communautés qu’elle dessert à l’échelle de l’Amérique du Nord.

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des trousses scolaires qui renferment des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Nous remercions tous nos commanditaires nationaux et provinciaux de leur soutien de ce programme.

Pour consulter la liste complète de commanditaires du Programme scolaire de MADD Canada et pour en voir un extrait, rendez-vous sur : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Au sujet de KAG Canada

KAG Canada est le groupe de service canadien de The Kenan Advantage Group, Inc., (KAG). KAG est le plus important transporteur de camions citernes et de fournisseurs logistiques en Amérique du Nord. La compagnie inclut Westcan Bulk Transport, RTL Construction, Les Distributions Carl Beaulac, Paul’s Hauling, Connectrans Logistics Ltd., et Valley West Transport. Depuis 1964, KAG Canada s’est développé à partir d’une petite flotte de camions basée à Moose Jaw, en Saskatchewan, pour devenir le leader nord-américain de l’industrie du transport en vrac. Grâce à ses compagnies de transport sous la bannière KAG Canada, l’entreprise cumule 60 ans d’expérience et dessert plus de 600 clients dans les domaines de l’agriculture, du pétrole, le secteur de l’énergie et les industries minières. Sa compagnie nordique, RTL Construction, se spécialise dans la construction civile et industrielle. KAG Canada est une équipe mue par le désir de faire la différence. Pour en savoir plus, visiter: https://kagcanada.ca/.

Pour de plus amples renseignements :

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca