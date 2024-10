Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

7.10.2024 klo 8.30

Sisäpiiritieto: Muutoksia Vaisalan johtoryhmässä

Maailman johtava mittausteknologiayritys Vaisala ilmoittaa johtoryhmäänsä koskevista muutoksista jatkaakseen strategiansa toteuttamista ja kasvuaan. Muutokset tulevat voimaan tammikuussa 2025.

Jarkko Sairanen, joka toimii tällä hetkellä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtajana, on nimitetty Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtajaksi. Teollisten mittausten liiketoimintaa yli kymmenen vuoden ajan menestyksekkäästi johtanut ja kasvattanut Sampsa Lahtinen on päättänyt jäädä eläkkeelle tämän vuoden jälkeen.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta jaetaan kahteen yksikköön, joita johtavat Anne Jalkala ja Samuli Hänninen. Anne Jalkala, joka toimii tällä hetkellä Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtajana, on nimitetty johtamaan Sää-, energia- ja ympäristöliiketoimintaa, missä Vaisala on globaali johtaja meteorologiassa, lentoliikenteessä sekä teiden talvikunnossapidossa ja hakee kasvua uusiutuvassa energiassa. Xweather-yksikkö hakee kasvua tilauspohjaisessa dataliiketoiminnassa strategisen painopisteen mukaisesti. Xweatherin johdossa jatkaa Samuli Hänninen, joka liittyy Vaisalan johtoryhmään tammikuusta 2025 alkaen.

Vaisalan taloudellisen raportoinnin rakenne pysyy ennallaan ja perustuu kahteen raportointisegmenttiin: Teolliset mittaukset sekä Sää ja ympäristö. Sää ja ympäristö -segmentti koostuu Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnasta sekä Xweather-liiketoiminnasta.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö kommentoi muutoksia:

“Sampsa Lahtinen on ollut avainasemassa Teollisten mittausten liiketoiminnan kasvattamisessa, ja liiketoiminta-alueen koko on yli kolminkertaistunut hänen johdossaan. Haluan kiittää Sampsaa lämpimästi hienosta työstä ja toivottaa kaikkea hyvää seuraavaan elämänvaiheeseen. Olen myös innoissani päästessäni näkemään Jarkko Sairasen ja Anne Jalkalan uusissa rooleissaan ja voidessani toivottaa Samuli Hännisen tervetulleeksi johtoryhmään. Odotan innolla, että voimme jatkaa Vaisalan kasvutarinaa yhdessä tämän tiimin ja koko henkilöstömme kanssa.”

Vaisalan johtoryhmä tammikuusta 2025 alkaen:

Kai Öistämö, toimitusjohtaja

Girish Agarwal, tietohallinto- ja digitalisaatiojohtaja

Samuli Hänninen, Xweather-liiketoiminnan johtaja

Anne Jalkala, Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja

Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja

Heli Lindfors, talousjohtaja

Vesa Pylvänäinen, tuotantojohtaja

Jarkko Sairanen, Teollisten mittausten liiketoiminnan johtaja

Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja





Lisätietoja

Medialle:

Nina Eklund, viestintä- ja brändijohtaja

+358 40 6691 999

comms@vaisala.com

Sijoittajille:

Paula Liimatta, Head of Investor Relations

+358 9 8949 2020

ir@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.