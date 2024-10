Verizon anuncia nueva ronda de apoyos para pequeñas empresas

A través de Verizon Small Business Digital Ready, las pequeñas empresas pueden acceder a cursos gratuitos en inglés y español, capacitación con expertos en pequeñas empresas y la oportunidad de solicitar un apoyo de $10,000.

La plataforma también se ha asociado con Next Street para compartir un “Mercado de financiación para pequeñas empresas”, donde los propietarios de empresas pueden buscar oportunidades de préstamos y subvenciones según sus necesidades comerciales.

El programa ha llegado a más de 350,000 empresas en todo el país, de las cuales el 51% son propiedad de mujeres y el 62% son propiedad de personas de color o hispanas.

BASKING RIDGE, N.J., Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como el acceso a capital es un desafío común para los emprendedores, Verizon anuncia nuevas oportunidades de financiamiento de subvenciones de $10,000 disponibles para pequeñas empresas a través de la plataforma Verizon Small Business Digital Ready. Los propietarios de pequeñas empresas que se registren en la plataforma pueden recibir acceso gratuito y personalizado a más de 50 cursos en línea en inglés y español, oportunidades de tutoría con expertos de la industria, entrenamiento de expertos personalizados y en grupo, eventos comunitarios virtuales y en persona y la oportunidad de postularse para obtener financiamiento mediante subvenciones.

El programa es operado en asociación con Next Street y Local Initiatives Support Corporation (LISC). Hasta la fecha, Small Business Digital Ready ha apoyado a más de 350,000 pequeñas empresas en todo el país, de las cuales el 51% son propiedad de mujeres y el 62% son propiedad de personas de color o hispanas.

Hasta el 13 de diciembre de 2024 a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), las pequeñas empresas pueden acceder a la solicitud para esta ronda de financiamiento de subvenciones registrándose primero en el portal Verizon Small Business Digital Ready y completando al menos dos cursos, capacitación o eventos comunitarios, en cualquier combinación entre 1 de julio de 2024 y 13 de diciembre de 2024 a las 11:59 p.m. PT. Las pequeñas empresas que completen la solicitud serán elegibles para recibir una subvención de $10,000.

"Las pequeñas empresas son el pilar de las comunidades y tenemos la responsabilidad de ayudarles a prosperar", dijo Donna Epps, Chief Responsible Business Officer de Verizon. "Verizon Small Business Digital Ready se creó para impulsar a los propietarios de pequeñas empresas a través de capacitación en habilidades digitales, y estamos orgullosos de ofrecer otra oportunidad de apoyo a esta comunidad diversa y en crecimiento de propietarios de pequeñas empresas en todo el país”.

La plataforma también está lanzando el “Mercado de financiación para pequeñas empresas”, un repositorio de oportunidades de financiación y préstamos disponibles para pequeñas empresas, y ha lanzado “Learning Paths”. Rutas de aprendizaje como "Mejora tu acceso al capital" y "Construye tu marca única" invitan a los usuarios a completar una serie de recursos para ayudarlos a acercarse a lograr un objetivo comercial.

Verizon no es un prestamista ni un corredor. El mercado de financiación para pequeñas empresas es proporcionado por Next Street Financial LLC. No todas las solicitudes son aprobadas. Todas las decisiones de financiación las toman terceros proveedores de capital. Las calificaciones, los requisitos, la aprobación y los términos del préstamo varían según el tipo de préstamo, las calificaciones del solicitante y el estado.

