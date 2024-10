Rogers confirme son intention de lancer les marques Warner Bros. Discovery en 2025

TORONTO , 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a confirmé aujourd’hui qu’elle sera fière d’accueillir les marques américaines de style de vie et de faits en anglais de Warner Bros. Discovery à compter du 1er janvier 2025. Cela confirme l’intention de Rogers d’offrir ce contenu recherché aux Canadiens et Canadiennes et fait suite à la décision de Bell d’abandonner ses actions judiciaires pour empêcher la population canadienne de voir les chaînes Discovery.

« Nous offrons déjà le réseau sportif numéro 1 au pays. Avec ce partenariat, nous renforçons notre position de chef de file en matière de divertissement grâce à un portefeuille diversifié de médias qui présentent les marques les plus emblématiques de la télévision, a déclaré Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média. »

À titre de titulaire exclusif des droits sur le contenu en anglais, de distributeur et de représentant publicitaire pour les marques Discovery au Canada, Rogers lancera des chaînes de télévision pour Discovery ID et Discovery. L’entreprise collaborera également avec des partenaires canadiens de distribution pour rendre le contenu largement accessible. De plus, du contenu de Cooking, OWN, MotorTrend, Animal Planet et Discovery Science sera offert sur demande et par l’intermédiaire de Citytv+ sur les chaînes d’Amazon Prime Video.

En juin, Bell a déposé un avis de requête auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour demander une injonction visant à empêcher Rogers de distribuer les chaînes Discovery. Bell a reconnu qu’aucune allégation contre Rogers n’était fondée et a abandonné ses recours judiciaires.

