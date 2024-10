Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 9. oktober 2024

SELSKABSMEDDELELSE nr. 12/2024

CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa

CeMat A/S kan meddele, at selskabet har modtaget en bindende afgørelse, hvorved det bekræftes, at selskabet retmæssigt har erhvervet langtidsbrugsret (right of perpetual usufruct, RPU) til en andel på 75 % af en ubebygget grund på Wólczyńska-gaden i Warszawas Bielany-distrikt. Afgørelsen vedrører en grund med et samlet areal på 6.720 m2, og selskabet er meddelt langtidsbrugsret indtil 2089. Denne bindende afgørelse udgør retsgrundlaget for at få langtidsbrugsretten tinglyst.

Den erhvervede grund anvendes i øjeblikket af selskabet som interne veje, der er en central del af anlægsplanen for vejene i ejendomskomplekset, og den vil således få betydning både for selskabets nuværende udlejningsaktiviteter og for de fremtidige investeringsplaner for CeMat i Warszawas Bielany-distrikt. Via vejen er der adgang til en offentlig vej fra alle de grunde i Bielany-komplekset, der er øremærket til udvikling i fremtiden. Bielany-komplekset omfatter et areal på 159.300 m2.

Den erhvervede ejendoms endelige værdi vil blive fastslået efter en uafhængig vurderingsproces.

Med opnåelsen af retmæssig adkomst til grunden har CeMat nået en væsentlig milepæl på vejen mod sine mål for 2024 samt den langsigtede strategi. Erhvervelsen er et led i koncernens strategi og det første skridt i værdiskabelseskæden, der består i at sikre retmæssig adkomst, at få WZ (lokalplaner), at opnå byggetilladelser og at påbegynde forhåndssalgs- og anlægsfaserne.

Den nye afgørelse er væsentlig, idet den vil fremme udviklingsprocessen. Ud over WZ (lokalplanen) er vejforbindelsen en af betingelserne for senere at opnå byggetilladelse. Med denne yderligere vej bliver grundens forsyningsforbindelser bedre, og Bielany -komplekset som helhed bliver mere indbydende, og værdien øges.

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

