Moody’s bevestigt de A1 ratings met stabiele Outlook

Moody's Ratings (Moody's) heeft de A1 Insurance Financial Strength Rating (IFSR) van ageas SA/NV ("Ageas") bevestigd, de holdingmaatschappij van Ageas Groep die ook als herverzekeringsmaatschappij opereert. Tegelijkertijd heeft Moody's de A1 long-term issuer rating van Ageas, de A1 IFSR van AG Insurance en de Baa2 (hyb) rating op de junior subordinated notes (FRESH securities) uitgegeven door Ageasfinlux S.A. bevestigd. De vooruitzichten voor alle entiteiten blijven stabiel.

De bevestiging van de ratings weerspiegelt het succes van de Groep bij het behalen van de doelstellingen onder het strategische plan Impact24 en de lancering van het nieuwe plan Elevate27 gericht op het verbeteren van de diversificatie van de activiteiten, de marges en kapitaalgeneratie. De ratings blijven de sterke positie van Ageas op de Europese markten waarin het actief is, weerspiegelen, met name in België met een zeer sterk merk AG Insurance, en ook de omzetgroei in Azië, een belangrijke markt voor de Groep. Het weerspiegelt ook de gediversifieerde inkomsten en sterke kapitalisatie van Ageas. Deze sterke punten worden echter gedeeltelijk gecompenseerd door beperkte controle over snelgroeiende entiteiten in Azië (voornamelijk niet-geconsolideerde dochterondernemingen) en distributiekanalen, evenals door een relatief hoog aandeel van risicovolle activa in de beleggingsportefeuille voor het ratingniveau.

De stabiele vooruitzichten voor Ageas, AG Insurance en Ageasfinlux S.A. geven aan dat Moody's verwacht dat Ageas Groep in de komende 12 tot 18 maanden een solide financieel profiel zal behouden, inclusief een gediversifieerd inkomstenprofiel en sterke kapitalisatie, evenals een sterke positie in haar belangrijkste markten.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een geschiedenis van bijna 200 jaar. Ageas biedt particuliere en zakelijke klanten levens- en niet-levensverzekeringsproducten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, vandaag en morgen, en houdt zich daarnaast bezig met herverzekeringsactiviteiten. Als een van de grotere Europese verzekeringsmaatschappijen concentreert Ageas haar activiteiten in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Ageas heeft succesvolle verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het actief is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 44.000 mensen en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 17 miljard in 2023.

