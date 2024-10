Nokia Oyj

Pörssitiedote

18.10.2024 klo 08.00

Nokia ilmoittaa muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa

Nokia on päättänyt jakaa viestintä- ja yhteiskuntasuhteet kahdeksi erilliseksi toiminnoksi, jotka ovat geopolitiikka ja yhteiskuntasuhteet sekä viestintä.

Tämän myötä Nokia on nimittänyt Suomen entisen Yhdysvaltain-suurlähettilään Mikko Hautalan geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi (Chief Geopolitical and Government Relations Officer) ja johtoryhmän jäseneksi.

Louise Fisk on ylennetty Nokian viestintäjohtajaksi (Chief Communications Officer) ja johtoryhmän jäseneksi.

Nokian viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Melissa Schoeb on päättänyt jättää yhtiön ja sen johtoryhmän.

Nokian teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja Jenni Lukander on päättänyt jättää yhtiön ja sen johtoryhmän.





Espoo – Nokia ilmoitti tänään muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa. Nokia on päättänyt jakaa sen viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, brändistä ja vastuullisuudesta vastaavan Corporate Affairs -toiminnon kahdeksi erilliseksi toiminnoksi, jotka ovat geopolitiikka ja yhteiskuntasuhteet sekä viestintä. Entinen Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala on nimitetty geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2024 alkaen. Louise Fisk on ylennetty viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Muutos astuu voimaan välittömästi. Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Melissa Schoeb on päättänyt jättää yhtiön 31.12.2024 alkaen ja eroaa konsernin johtoryhmästä.

Lisäksi teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja Jenni Lukander on päättänyt jättää yhtiön 31.12.2024 alkaen ja eroaa konsernin johtoryhmästä. Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikaiseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Patrik Hammaren, joka toimii tällä hetkellä Wireless Technologies -yksikön lisensointijohtajana. Hammaren toimii tehtävässä Lukanderin seuraajahaun päättymiseen saakka.

”Jenni on arvostettu johtoryhmän jäsen ja hän ollut ratkaisevassa roolissa teknologia-liiketoimintaryhmän vakauden varmistamisessa pitkällä aikavälillä. Hän on luonut liiketoimintaryhmälle vahvan perustan, jonka varaan rakentaa tulevaa. Olen kiitollinen Jennin arvokkaasta panoksesta Nokian hyväksi viimeisen 17 vuoden aikana ja hänen ​​tuestaan liiketoimintaryhmän siirtyessä uuteen kasvuvaiheeseen. Toivon hänelle kaikkea hyvää hänen uransa seuraaviin haasteisiin”, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi.

Geopolitiikan merkityksen kasvattaessa painoarvoaan Nokian liiketoiminnassa yhtiö on päättänyt perustaa uuden, geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan roolin ja nimittänyt Mikko Hautalan tähän tehtävään. Hänen asemapaikkansa on Espoo ja hän raportoi Pekka Lundmarkille.

Hautala on arvostettu diplomaatti, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus yhteiskunnallista tehtävistä ympäri maailmaa. Hän toimi Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläänä vuosina 2020–2024. Sitä ennen hän oli Suomen Venäjän-suurlähettiläs vuosina 2016–2020. Lisäksi hän on toiminut useissa valtionhallinnon tehtävissä, muun muassa Suomen entisen presidentin Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana.

”Mikon laaja kokemus, erinomaiset verkostot ja syvä ymmärrys kansainvälisestä diplomatiasta ovat Nokialle erittäin arvokkaita, kun geopoliittiset tekijät ja politiikka muokkaavat toimintaympäristöämme yhä enemmän. Hänen ainutlaatuinen strateginen näkemyksensä auttaa meitä vahvistamaan asemaamme avainmarkkinoillamme”, Lundmark sanoi.

”Olen erittäin iloinen voidessani liittyä Nokian johtoryhmään hetkellä, jolloin geopoliittinen näkemys ja strateginen analyysi on tärkeämpiä kuin koskaan. Ratkaisuiden löytäminen tässä ympäristössä ei ole aina helppoa, mutta ne ovat edellytys liiketoiminnan kannattavalle kasvulle”, Hautala sanoi.

Nokian jatkaessa asemansa vahvistamista ja laajentumista uusille markkinoille yhtiö on ylentänyt Louise Fiskin viestintäjohtajaksi. Hänen asemapaikkansa pysyy Lontoossa ja hän raportoi Pekka Lundmarkille. Aikaisemmin Fisk on toiminut Nokialla viestinnästä- ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Ennen Nokialle siirtymistään hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä esimerkiksi BAE Systems Applied Intelligencencellä ja Logicalla.

”Olen iloinen, että saamme Louisen mukaan johtoryhmäämme vastamaan strategisen viestinnän ja brändimme vahvistamisesta. Louise on vakuuttanut viestinnän osaamisellaan ja odotan hänen kehittävän strategista asemointiamme entisestään. Haluan myös kiittää Melissaa hänen panoksestaan etenkin vuonna 2023 toteutetun brändiuudistuksemme läpiviennistä ja asemointimme vahvistamisesta B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana. Toivon hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, Lundmark sanoi.

Osana tehtyjä muutoksia Nokian kestävän kehityksen tiimi siirtyy raportoimaan lakiasiainjohtaja Esa Niinimäelle.

CV Mikko Hautala:

Syntymävuosi: 1972

Kansallisuus: Suomen kansalainen

Koulutus:

Yhteiskuntatieteiden maisteri (poliittinen historia), Helsingin yliopisto

Filosofian maisteri (slaavilaiset kielet), Helsingin yliopisto

Kokemus:

2020–2024 Suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Suomen suurlähetystö, Washington DC

2016–2020 Suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Suomen suurlähetystö, Moskova

2012–2016 Tasavallan presidentin ulkopoliittinen neuvonantaja, tasavallan presidentin kanslia, Helsinki

2011–2012 Ministeri, edustuston päällikön sijainen, Suomen suurlähetystö, Moskova

2007–2011 Ulkoministerin diplomaattinen neuvonantaja, ulkoministeriö, Helsinki

2002–2007 Ulkoasiainsihteeri, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel

2001–2002 Avustaja, ulkoministeriö, Helsinki

1999–2001 Avustaja, Suomen suurlähetystö, Kiova

1998–1999 Viisumivirkailija, Suomen suurlähetystö, Kiova

1998 Markkina-analyytikko, Kazakstan, Oy Sinebrychoff Ab, Helsinki

1997 Harjoittelija, Suomen suurlähetystö, Kiova





Luottamus- ja muut tehtävät:

Hallituksen jäsen, Support for Finnish Society (SYT) -säätiö.

Hallituksen puheenjohtaja, John Morton Center for North American Studies Board, Turun yliopisto.

CV Louise Fisk:

Syntymävuosi: 1976

Kansallisuus: Ison-Britannian kansalainen

Koulutus:

Advanced Executive Management Development, DUKE University.

Globaalin johtajuuden jatko-opinnot, INSEAD Business School

Viestinnän ja journalismin jatkotutkinto, Walesin yliopisto, College of Cardiff

BA Hons viestinnässä, Walesin yliopisto, College of Cardiff

Kokemus:

2020-2024 Johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Nokia (VP, Corporate Affairs Programs & Corporate Communications).

2015–2019 Globaalin johtoryhmän jäsen, viestintä- ja markkinointijohtaja, BAE Systems Applied Intelligence.

2012-2015 Globaali viestintä-, sijoittajasuhde- ja markkinointijohtaja, Innovation Group

2006-2012 Globaali PR-johtaja ja apulaisviestintäjohtaja, Logica.

1999-2006 Partneri- ja apulaisjohtaja, LEWIS Communications.





Luottamus- ja muut tehtävät:

Hallituksen jäsen, Williamsin oireyhtymäsäätiö





