Muudatused Inbanki juhatuses

AS-i Inbank nõukogu kinnitas uueks juhatuse liikmeks tööpausilt (sabbatical) naasva Ivar Kurvitsa, kelle volitused algasid 17. oktoobril 2024.



Ivar Kurvits naaseb Inbanki Chief of Staff ametikohale ja juhatuse liikme kohustuste juurde pärast kuuekuulist tööpausi (sabbatical). Ivar Kurvits, kellel on pikaajaline õigusalane ja juhtimiskogemus, on olnud Inbanki juhatuse liige alates 2020. aastast. Enne Inbankiga liitumist töötas ta juhtivatel ametikohtadel Eesti Energias ja advokaadibüroos Sorainen.

Inbanki kaheksaliikmelisse juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Priit Põldoja, finantsjuht Marko Varik, Baltikumi äriüksuse juht Margus Kastein, Kesk- ja Ida-Euroopa äriüksuse juht Maciej Pieczkowski, kasvu ja äriarenduse juht Piret Paulus, toote- ja tehnoloogiaüksuse juht Erik Kaju ning riskikontrolli juht Evelin Lindvers.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6100 kaupmehega on Inbankil 895 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

AS Inbank

brändi- ja kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550