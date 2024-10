Huhtamäki laajentaa kuitukansien tuotantokapasiteettiaan Lurganiin, Pohjois-Irlantiin

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2024 KLO 12.00



Huhtamäki kasvattaa muotoonpuristettujen kuitupakkausten tuotantokapasiteettia yhtiön tuotantolaitoksella Lurganissa, Pohjois-Irlannissa. Laajennus on merkittävä askel yhtiön tavoitteessa vastata kasvavaan vastuullisten pakkausratkaisuiden kysyntään.

Investointi kasvattaa Huhtamäen globaalia kuitutuotteiden tuotantokapasiteettia, täydentäen yhtiön verkostoa Saksassa, Hollannissa ja Pohjois-Amerikassa, sekä strategisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä luotua tuotantokapasiteettia Aasiassa.

Huhtamäen 40 vuoden kokemus sekä oma huippuluokan teknologia muotoonpuristetuissa kuitutuotteissa luovat perustan laadukkaille ja kilpailukykyisille tuotteille. Kaikissa Huhtamäen kuitukansissa on patentoitu ja ainutlaatuinen click-fit-toiminto, joka varmistaa, että kansi sulkeutuu tiiviisti. Huhtamäen kuitukannet, kuten yhtiön muutkin kuitutuotteet, ovat kotikompostoitavia ja helposti kierrätettäviä.

”Olemme todella tyytyväisiä voidessamme aloittaa paikallisesti valmistettujen muotoiltujen kuitukansien toimittamisen asiakkaillemme myös Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Investointi on hyvä esimerkki sitoutumisestamme yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa voidaksemme tarjota heille paitsi kestäviä, myös lähellä tuotettuja pakkausratkaisuja. Teknologiamme avulla voimme valmistaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, ja Lurganissa meillä on tukena 70 vuoden kokemus paperimassan valmistuksesta”, kertoo Huhtamäen Fiber Foodservice E-A-O-segmentin johtaja Fredrik Davidsson.

