Styret i Havila Shipping ASA kaller inn til Ekstraordinær Generalforsamling.



Generalforsamlingen holdes 12. november 2024 kl 10:00.

Møtet blir avholdt kun som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjonærene.



Innkallingen sendes aksjonærene per post til registrert adresse i VPS, eller via VPS.





Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg